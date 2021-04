Gamero habló duro y claro de la victoria de Millonarios 

Millonarios derrotó al América, 1-2, en su visita a Cali, en el partido de ida de cuartos de final de la Liga Betplay.

El técnico embajador, Alberto Gamero, analizó el partido.



Le puede interesar: (Millonarios logró un triunfo de oro en el Pascual Guerrero)



Funcionamiento del equipo. Le envío una voz de solidaridad a las familias que luchan contra el covid y especialmente a mi hermano. El partido fue disputado. Los muchachos tuvieron esa jerarquía y la tranquilidad de jugarle al América mano a mano. El resultado fue justo.



La expulsión de Cabrera. Millonarios, desde que arrancó el partido salió a buscarlo. La expulsión nos dio la posibilidad de hacer una variante más ofensiva y ganar el partido. Ahí encontramos el gol y nos defendimos bien y controlamos el juego.



Juan Pablo Arias. No tengo el reporte médico. Es un golpe, pero ojalá sea una molestia, pero creo que va a poder, tenemos una semana larguita para mirar.



Costos de la idea de juego. Nos costó porque tuvimos opciones de gol y no las concretamos. Nos empatan y no lo asimilamos y perdimos los hilos. El juego, desde que comenzamos, tuvimos la visión de ganar.



Más deportes.