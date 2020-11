Millonarios, a vencer a América o despedirse de una vez de la Liga

El como ocurrió hace un año, América será juez de Millonarios. Este sábado (8:30 p. m., con TV de Win Sports +) lo recibe en el Pascual Guerrero y si lo derrota, lo dejará sin ninguna opción de clasificar a los cuartos de final de la Liga. Pero los bogotanos confían en el alza en su rendimiento en los últimos partidos, pese haber quedado eliminados en la Copa Suramericana, en penales con Cali.



La estadística muestra que desde el 3 de abril del 2010 América no derrota como local al conjunto bogotano, después de hacerlo ese día por 3-2. El 12 de mayo de 2011 igualaron 1-1, antes del descenso del elenco vallecaucano.



En el equipo de Gamero saben que no hay mañana. A falta de tres fechas está obligado a ganar todo lo que tiene en juego y esperar algunos resultados. Salvo el central Juan Pablo Vargas, quien debería ser reemplazado por Breiner Paz, Millonarios tiene a todo el plantel listo para esta final.



“Duele que Millonarios tenga este tipo de situaciones, pero quiero que sepan que tenemos jugadores de jerarquía y los jóvenes estamos haciendo lo necesario para terminar de la mejor forma la Liga. Vamos a seguir luchando y guerreando, porque este club no merece sufrir más”, comentó Paz en rueda de prensa.



Por su parte, América con 30 puntos, y prácticamente clasificado a los cuartos de final, intentará mantener sus 9 fechas de invicto y aprovechar el juego aéreo, una de las falencias de Millonarios.



“Me he ocupado en analizar al rival, sabemos que vamos a enfrentar a un muy buen equipo, con muy buenos jugadores, con un entrenador al cual respeto mucho. Es un partido muy importante para nosotros, más allá de lo que consideramos del rival, que, seguramente, como todos los equipos, tiene fortalezas y debilidades”, reconoció el técnico Juan Cruz Real, que solo no podrá contar con Edwin Velasco.



DEPORTES