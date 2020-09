'Tenemos la experiencia en remontar series': Sebastián Viera

Sebastián Viera no se volvió loco porque Junior perdió 1-2 la ida de la Superliga con América. Como capitán y líder de su equipo reconoce que hay que tener paciencia y apelar a la experiencia que tienen en esta clase de definiciones.

Partido de vuelta. Mantener la tranquilidad, estamos un gol abajo, no nos podemos desesperar, hay que controlar el partido primero, dentro de la cancha todos debemos ser líderes.



Remontar. La final pasada de la Superliga vivimos lo mismo de ahora. Fuimos a Ibagué con un gol por debajo, no nos desesperamos, tenemos la experiencia de manejar el partido, en Ibagué llegó en el último minuto y pudimos ganar por penales.



Cambiar algo. Vamos a lo mismo. 11 contra 10 casi que un tiempo y medio fue complicado. Hay que analizar bien las condiciones del encuentro. Cuando íbamos los primeros minutos 11 contra 11 hicimos un gran partido. El trámite del partido siempre va cambiando. Esperemos plantear este partido de la mejor manera.



DEPORTES