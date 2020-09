A Adrián Ramos no le preocupa su falta de gol y se tiene confianza

La pregunta que siempre le hacen a Adrián Ramos es si le preocupa la falta de gol que ha tenido en este regreso al América. Él, con toda su experiencia, se muestra calmado y confía en que este viernes, contra Junior, en el partido de vuelta de la Superliga, pueda anotar.

Falta de gol. Como delantero siempre tenemos las ganas y ansiedad de convertir, hay que tener calma a la hora de definir y eso intento yo. Esto es fútbol y suelen pasar estas situaciones, no pude marcar, mañana (viernes) será un partido totalmente diferente, saldré a hacer las cosas bien e intentar a ayudar a que el equipo le salgan las cosas.



Le puede interesar: ('Vaya a jugar que eso es lo que le falta, pa'lante': el Pibe a James).



Ventaja. No debemos de pensar en la ventaja, será un partido distinto y debemos de salir con la mentalidad que salimos en Barranquilla y ganar. Creo que el equipo ha venido trabajando de buena manera y llegamos con muchas ganas de afrontar este compromiso. Esperamos hacer un buen juego y cerrar de buena manera como queremos.



También lea: (Antes del debut en Premier: así ha sido el James vs. clubes ingleses).



Funciones defensivas. Creo que tenemos una idea muy clara de juego. El partido te va dando esas opciones, cuando toca bajar y defender hay que hacerlo, como delantero soy el primer defensor. Este fue un primer juego en el que lo hice bien, cada juego vamos a tener las ideas más claras, como delanteros sé que llegarán los balones y tener la tranquilidad para poder meterlos.



Confianza. En lo personal creo que ganar siempre es una motivación y más este título que el club aún no lo ha conseguido, tenemos que pensar siempre en ganar y eso nos llenará de confianza. Eso fortalecerá la idea de juego.



DEPORTES