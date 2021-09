América cede puntos en casa, Jaguares lo desnudó

América perdió 2-3 con Jaguares, este sábado en la décima fecha de la Liga Betplay, dejando al conjunto de Juan Carlos Osorio en una posición incómoda.

Muchos errores cometió el elenco local, sobre todo en el juego aéreo, en el que perdió varios balones y el que ocasionó, al menos, uno de los goles.



La derrota no deja bien acomodado al conjunto de Osorio, técnico que sigue siendo criticado por los aficionados americanos, a quienes no convence.



América se fue adelante en el minuto 14 de la primera parte por intermedio de Déinner Quiñones, quien se vio obligado a abandonar el terreno de juego por una gastroenteritis.



Jaguares no se quedó quieto y alcanzó el empate en el segundo tiempo, gracias a un autogol de Carlos Sierra.



El 1-1 dejó tranquilo al visitante, que se fue adelante en el marcador con tanto de Héctor Urrego, de cabeza.



El empate parcial llegó al minuto 69, acción de Sierra, que había cometido el error en defensa.



Eduardo Sosa, en el tercer minuto de reposición, anotó el tanto del triunfo de Jaguares, tres puntos claves en la lucha por no descender.



América se quedó con 14 puntos, los mismos de su rival de turno.



