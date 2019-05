América hizo la tarea: le ganó 2-0 a Cúcuta y clasificó

América de Cali venció 2-0 al Cúcuta Deportivo este jueves en el Pascual Guerrero en la fecha 19 de la Liga Águila II-2019 y por fin logró su tiquete para los cuadrangulares al llegar a 31 puntos, parcialmente en la tercera casilla.

Fue una primera parte aburrida, marcada por los de errores de lado y lado, en la que las defensas fueron más que los ataques y el fútbol estuvo ausente, y una segunda en la que el ingreso de Misael Riascos resultó determinante para romper el cerco visitante y obligarlo a dejar más espacios.



El cuadro escarlata se la jugó desde el comienzo con tres juveniles: Daniel Quiñones Juan Diego Nieva y José Luis Lugo, así presionó desde arriba a los visitantes y trató de evitar que manejaran el balón desde su zona. Sin embargo, la falta de peso perjudicó a los dirigidos por Jerson González, que no pudieron lograr su objetivo de hacer diferencia en el primer tiempo.

Cúcuta blindó su sector posterior con tres centrales más los laterales, lo mismo que el de volantes, y tampoco permitió que Cristian Álvarez, Johnnier Viveros y Lugo se unieran a Fernando Aristeguieta.



La experiencia del elenco ‘motilón’ primó sobre la juventud roja y ese bosque de piernas fue vital para que el balón no llegara con riesgo al área del arquero Juan Camilo Chaverra, tanto que Aristeguieta pasó inadvertido en el primer tiempo, tocando una sola vez el esférico y en la mitad de la cancha.



Cristian Álvarez tuvo que salir muy temprano -con un tirón en el abductor de la pierna izquierda- entró el también juvenil Luis Sánchez para tratar de mejorar el frío panorama de creación. Este viernes le harán al argentino una resonancia magnética para conocer su situación real.



En la única llegada con peligro en el partido, al minuto 44, Luis Sánchez, levantó un cobro desde la derecha, cabeceó Carlos Sierra y el balón pegó en el horizontal y luego en la raya, pero no entró. De resto nada para enumerar.



Para el segundo tiempo, Misael Riascos entró por Lugo y apenas al minuto tuvo su primera aproximación. Pero el nariñense se sacó la espinita de ser suplente a los 8, cuando Sierra recuperó el balón ante Chica, le tocó por derecha y el atacante rojo remató con furia abajo con la marca encima de Darwin Carrero para el 1-0.



América consiguió el segundo a los 15, cuando Daniel Quiñones le ganó el balón a Ortiz y metió el centro para que Aristeguieta venciera de zurda a Chaverra.



Cúcuta también replanteó y envió a Jeffferson Solano por Luis Miranda, aunque la verdad la variante no surtió mayor efecto porque ya los ‘diablos’ estaban montados en el marcador y mejor acoplados en su funcionamiento colectivo.



Jefferson Lozano, que entró a la cancha a los 10 minutos, se fue lesionado de todillo a los 32. Mientras tanto, Jonathan Agudelo por poco logra el descuento a los 34, pero el arquero Arled Cadavid lo evitó, estirándole los abrazos arriba.



El mismo Agudelo apareció a los 42 ante el achique de nuevamente de Cadavid, en una acción en la que el golero antioqueño quedó resentido momentáneamente. Marlon Torres sumó su quinta tarjeta amarilla y no podrá jugar en Ipiales.



Cúcuta terminó desarticulado, viendo pasar los minutos, y con 24 unidades le dijo adiós a su aspiración de estar en cuadrangulares.



En la última fecha del todos contra todos, América visita al Pasto el domingo (3:30 p.m.) en Ipiales, mientras Cúcuta, ya eliminado, recibirá al Junior.

Síntesis

América 2-0 Cúcuta



América: Arled Cadavid (6); Daniel Quiñones (6), Marlon Torres (6), Juan Pablo Segovia (6), Héctor Quiñones (6); Juan Nieva (6), Carlos José Sierra (7), Cristian Álvarez (SC), Johnnier Viveros (5); José Luis Lugo (5) y Fernando Aristeguieta (6).



Cambios: Luis Sánchez (6) por Cristian Álvarez (17 PT), Misael Riascos (8) por José Luis Lugo (1 ST) y Yesus Cabrera (SC) por Luis Sánchez (34 ST).



D.T.: Jerson González.



Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra (4); Luis Ortiz (4) Darwin Carrero (4), José Pérez (4), Henry Obando (4); Diego Chica (5), Mauricio Duarte (5), Harrinson Mancilla (4), Matías Pérez (4); Luis Miranda (4); Jonathan Agudelo (5).



D.T.: Sebastián Méndez.



Cambios: Jefferson Solano (5) por Luis Miranda (10 ST), Mateo Muñoz (5) por Darwin Carrero (17 ST) y Anthony Velasco (5) por Jefferson Solano (32 ST).



Goles: 1-0: Misael Riascos (8 ST), 2-0: Fernando Aristeguieta (15 ST) por América.



Amonestados: Carlos José Sierra (24 PT), Héctor Quiñones (2 ST), Marlon Torres (45+1 ST) por América. Hárrinson Mancilla (27 ST), José Pérez (45+4 ST) por Cúcuta.



Expulsados: no hubo.



Partido: Regular



Figura: Misael Riascos (8).



Estadio: Pascual Guerrero.



Asistencia: 19.200 espectadores (dato oficial).



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Gustavo Murillo (6)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces