América y Cúcuta van por un cupo en el grupo de los ocho

Un triunfo. No hay nada distinto en la mente de los jugadores de América de Cali este jueves (8:15 p.m.) para el partido de fecha 19 Liga Águila I-2019 frente al Cúcuta Deportivo en el Pascual Guerrero. Así están las cosas después de la derrota 2-0 ante Nacional, con 28 puntos en el octavo lugar, pero pensando en que dependen de ellos mismos para lograr la clasificación anticipada a los cuadrangulares, a falta de dos jornadas para concluir el todos contra todos.

Jerson González tendrá mínimo dos cambios en su formación titular: el ingreso de Héctor Quiñones por Cristian Flórez como lateral izquierdo y el de Juan Nieva por Luis Alejandro Paz en el mediocampo de contención. De allí para adelante existe la duda si se la juega con el juvenil Luis Sánchez, Johnnier Viveros o el argentino Cristian Álvarez en segunda línea al lado de Yesus Cabrera; y si en ataque Jeison Medina reemplaza al irregular Misael Riascos para que acompañe a Fernando Aristeguieta.



En el funcionamiento colectivo el partido en Medellín dejó muchas lecciones y a esta altura es importante que Jerson mire qué hombres puedan aportarle algo más de quienes tienen la confianza y siguen bajos de forma.



Estar ante su gente en el escenario sanfernandino debe ser un plus que motive a los jugadores rojos, para evitar depender del juego final en Ipiales visitando al Pasto, equipo que tuvo una reacción impresionante después de un comienzo incierto para ubicarse en la parte alta de la tabla.



El delantero Jeison Medina señaló que “estamos muy motivados porque tenemos la clasificación en casa, que es lo importante, dependemos de nosotros mismos. Son partidos en que hemos aplazado mucho la clasificación, pero estamos con mucha fe, se nos han dado otros resultados y lo más importante es que hagamos respetar la casa para dar el últimos paso que nos falta”.



Acepta que por ahora no hay espacio para considerar la necesidad de ir por un buen resultado en Ipiales en la última fecha: En este momento solo pensamos en Cúcuta, es el rival a vencer, un Cúcuta que viene también a buscar sus puntos porque los necesita y nosotros debemos hacer un trabajo muy serio, ser efectivos, aplicar lo que hemos trabajado esta semana y hacer las cosas bien para que podamos tener por fin la clasificación. Cúcuta de pronto viene un poco bajoneado por el resultado adverso ante Tolima, pero va a salir a buscar el resultado y nosotros los espacios que dejen en la parte de atrás”.



Reconoció que con el resultado en Medellín quedó una espinita en el grupo: “Obviamente el grupo quedó triste después de la derrota frente a Nacional, pero las cosas se hicieron bien, la lesión opacó un poco lo bueno que se estaba haciendo”.



Por su parte, en el otro bando el técnico argentino Sebastián Méndez trabajó con tres en el fondo y dos carrileros, dejando a Jonathan Agudelo como único atacante, con la asistencia del argentino Matías Pérez como lanzador, tratando de aprovechar cualquier descuido del local

Cúcuta por la hazaña en el Pascual

Cúcuta Deportivo se jugará en el Pascual Guerrero su última carta para soñar con clasificar entre los ocho mejores. A los de la frontera se les acabó el tiempo y los muy malos resultados de las últimas jornadas los tienen con calculadora en mano para quedarse con un cupo en cuadrangulares.



Ganar es lo único que le sirve a la nómina dirigida por Sebastián Méndez que suma 24 puntos y necesita obtener los seis puntos restantes para celebrar lo que en su momento parecía fijo tras el buen comienzo de temporada y que hoy se ve cada vez más lejano. Los jugadores han sido autocríticos frente al déficit de puntos y el bajo rendimiento de las últimas jornadas.

Vamos a Cali a mostrar otra cara porque queremos hacer un buen partido FACEBOOK

TWITTER

“Las cosas no me han salido como esperaba, este ha sido el peor semestre que he tenido en mi carrera futbolística y debo reconocerlo. Vamos a Cali a mostrar otra cara porque queremos hacer un buen partido ante un equipo importante y de jerarquía como el América. Hay muchas cosas en juego y no tengo dudas de que en el Pascual se vivirá un duelo interesante”, reconoció Brayner García, zaguero central y capitán del Cúcuta Deportivo



Tras perder 0-2 en casa contra Tolima, el técnico fue insistente en el trabajo de corrección, especialmente en aspectos que han costado muchos goles en contra como la mala referencia del rival en los balones detenidos y la debilidad al momento de afrontar el juego aéreo del contrario.



“No hemos contado con suerte y no han llegado los buenos resultados. El trabajo es la única opción que tenemos para corregir los errores. América será un rival fuerte y nosotros debemos aprovechar el balón cuando lo tengamos porque también sabemos que nos podemos meter entre los ocho si ganamos los dos partidos que nos quedan por disputar”, dijo el delantero Jonathan Agudelo.

América: Arled Cadavid; Daniel Quiñones, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Héctor Quiñones; Juan Nieva, Carlos José Sierra, Yesus Cabrera, Johnnier Viveros (Luis Sánchez o Cristian Álvarez), Misael Riascos (Jeison Medina) y Fernando Aristeguieta.



Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra; James Castro, Brayner García, Darwin Carrero, Mauricio Duarte; Diego Chica, Harrinson Mancilla, Jhon Hernández, Luis Miranda, Matías Pérez; Jonathan Agudelo.



Estadio: Pascual Guerrero



Capacidad: 38.000 espectadores



Árbitro: Gustavo Murillo (Chocó)



Asistentes: David Fuentes (Cesar) y Fredy Moyano (Asocafa)



Marco Garcés

Para EL TIEMPO

Cali





Diego Clavijo

Para EL TIEMPO

Cúcuta