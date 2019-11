Un clásico como en la canción: ¡aquí no se puede empatar!

Muy seguramente con casa llena, este domingo se jugará la edición 288 del clásico entre América y Deportivo Cali, correspondiente a la tercera fecha del cuadrangular B de la Liga II-2019. El juego, que se verá por el canal RCN, comenzará a las 4:30 de la tarde.

El viernes al mediodía se habían vendido casi 20.000 boletas de las 37.400 que tiene el aforo del Pascual. Ya ese día se habían agotado las entradas de las tribunas Sur y Norte, mientras había muy buen movimiento por las de Oriental y Occidental primer piso.



En cuanto a lo futbolístico, tras perder en la primera jornada, los dos equipos se recuperaron con una victoria: América, 3-1 a Alianza Petrolera, y Santa Fe, 1-0 a Santa Fe. Como en la canción del grupo Niche, "aquí no se puede empatar": los cuatro equipos del grupo tienen tres puntos.



América no tendría variantes nominales, excepto que el lateral Edwin Velasco, quien ya pagó fecha de suspensión, regrese por Jefferson Murillo, mientras que sigue lejana la posibilidad de que Yesus Cabrera vuelva a ser inicialista, pese al bajón que experimenta el argentino Matías Pisano.



De igual forma, se espera que Rafael Carrascal supere una fatiga en el abductor de su muslo izquierdo, lo mismo que Luis Alejandro Paz con una rinofaringitis aguda.



En el caso del Cali, las mejores líneas del conjunto verdiblanco son su mediocampo y el ataque, que lo tienen como el equipo más efectivo del semestre. Existe la convicción de que haciendo volumen ofensivo es factible conseguir un buen resultado.



Para este atractivo solo se prevé el retorno del zaguero central Richard Rentería por Kevin Moreno, porque de resto sería también la misma formación que utilizó Pusineri frente al cuadro ‘cardenal’, en un cotejo que respondió al gusto de la afición verdiblanca.



“Obviamente que me reservo algunas inquietudes que pueden surgir de último momento, me reservo lo que puede surgir y tomarme los recaudos para decidir el equipo a poner. América es un rival complicado, complejo, que tiene gol con Carrascal, Sierra, jugadores que están en un equipo grande y que también tiene sus cualidades, a nosotros nos toca tratar de imponernos en todos las líneas de juego como para poder lograr superioridad numérica y estar en óptimas condiciones”, afirmó el DT Lucas Pusineri.

Alineaciones probables

América: Neto Volpi; Daniel Quiñones, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Jefferson Murillo; Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal, Carlos José Sierra, Duván Vergara: Matías Pisano (Yesus Cabrera), Michael Rangel.



Deportivo Cali: Johan Wallens; Juan Camilo Angulo, Danny Rosero, Richard Rentería (Kevin Moreno), Darwin Andrade; Andrés Colorado, Christian Rivera, Deiber Caicedo, Agustín Palavecino, Féiver Mercado; Juan Ignacio Dinenno.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

@marquitosgarces