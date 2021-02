Bucaramanga puso contra las cuerdas al América en el Pascual Guerrero

Sufriendo más de la cuenta y en un flojo compromiso que tuvo una leve mejoría en la etapa complementaria, América de Cali igualó 0-0 ante Bucaramanga en el Estadio Pascual Guerrero por la cuarta fecha de la Liga BetPlay I-2021, con su arquero Joel Graterol como figura al evitar la derrota escarlata.

El técnico Guillermo Sanguinetti le planteó un acertijo que no pudo resolver Juan Cruz Real. Montó un 4-4-2 cerrándole las vías de acceso y no dejó que los escarlatas hicieran su habitual presión alta. Las opciones de gol fueron escasas y las mejores las tuvo el visitante, que incomodó bastante a la formación del campeón colombiano. Mereció mejor suerte el equipo amarillo, pero su falta de definición y la gran noche del guardameta venezolano del local hicieron que el marcador no se abriera.



Había especial atención por el regreso de Duván Vergara y la actuación de los cinco llamados por Reinaldo Rueda al microciclo de la Selección Colombia, pero solo en el segundo tiempo pudo verse algún aporte ofensivo de Luis Sánchez, Vergara y Adrián Ramos, que no empezó como titular.



El primer susto de la noche lo protagonizó Santiago Montoya a los 40 segundos, con un remate que desvió Joel Graterol.



América llegó por primera vez al arco bumangués a los 22 minutos, con un tiro de esquina que cobró Rafael Carrascal y Santiago Moreno tiró el balón por encima tras un error de marca del visitante.



En el minuto 33 Giraldo metió un centro y nadie llegó a rematar. A los 35, el argentino Alejandro Quintana no cabeceó con dirección tras recibir un centro por izquierda de Elvis Mosquera.



Duván Vergara trató de romper la defensa ‘leoparda’ con un derechazo que salió desviado, a los 44.



Adrián Ramos, que había entrado después del descanso, metió un zurdazo que pasó cerca del palo derecho de Chaverra, a los 3 minutos. Sánchez también probó con un tiro de media distancia a los 9.



Quintana apareció a los 17 y por poco consigue el primer tanto de la noche, solo que Graterol salvó al conjunto rojo.



Luego, una equivocación de Elvis Mosquera en el rechazo le permitió a Ramos recibir en el área, aunque el arquero Chaverra estuvo atento para evacuar.



El ímpetu con que salió América en el periodo complementario se fue diluyendo por la falta de eficacia de quienes pisaron el área contraria en las pocas llegadas que produjo y porque su rival también arriesgó, así fuera de forma reactiva en el contragolpe.



Bucaramanga volvió a aproximarse en un contraataque con Andrés Sarmiento y Graterol otra vez atajó bien. Rodrigo Ureña sacó un derechazo y Chaverra sacó el balón con las uñas al tiro de esquina. ‘La Goma’ Hernández habilitó a Viveros y estuvo cerca de anotar el elenco santandereano.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali