Noche de inspiración de Vergara para que América llegue a la punta

Con una alta dosis de sufrimiento, América de Cali derrotó 3-1 este jueves a Alianza Petrolera en la segunda fecha del cuadrangular B de la Liga Águila II-2019, en el Pascual Guerrero.

El resultado dejó a los cuatro equipos del grupo B empatados con tres puntos, pero América es el líder por mejor diferencia de goles.



Tres tantos de Duván Vergara bastaron para superar al aguerrido conjunto santandereano, que descontó y por largos pasajes se juntó bien para llegar al área de Neto Volpi.



En el segundo tiempo, con la salida de Luis Alejandro Paz, por protegerlo de una amarilla que lo dejaría suspendido, América sufrió demasiado con el gol y la presión del visitante.



Los rojos se fueron en ventaja al minuto 3 cuando Duván Vergara recibió un mal rechazo de cabeza de Luciano Ospina en el área, lo dejó picar y con hermoso remate cruzado arriba y al palo izquierdo marcó el 1-0.



A los 13 minutos, Vergara dejó en velocidad a Jeisson Palacios y cayó en el área, pero el árbitro Gustavo Murillo no señaló penalti. A partir de allí, los ‘diablos’ bajaron el ritmo y fue Alianza el que ganó terreno y adelantó líneas para equilibrar el juego.



El partido perdió emoción, con poco manejo y demasiados errores en la entrega del balón, con un visitante que con mucho ímpetu inquietó en el área rival.



El susto más grande en la zaga roja y la mejor opción para el visitante la tuvo Cleider Alzate con dos remates consecutivos ante Neto Volpi, a los 31 minutos, que no prosperaron. Ante el desacomodo de Petrolera lo que hizo América fue contraatacar y a los 33 Carrascal metió un pase por la derecha entre la defensa aurinegra para Vergara, que solo tocó el balón casi cayéndose para desviarlo ante la salida de Jerez y decretó el 2-0.



En el inicio del complemento, Carrascal intentó desde media distancia y el esférico pegó abajo en el palo derecho. Sobre 11 minutos, Jhon Vásquez bajó el balón con el pecho, iba a rematar al arco y Jefferson Murillo le entró de atrás, en una jugada que el volante aurinegro pidió como falta de penalti.



Sin embargo, a los 17 volvió Cleider a meter un centro por la izquierda, en el sector donde Daniel Quiñones se vio demasiado limitado, tras un rebote defensivo por el costado contrario y Luciano Ospina tocó de zurda para anotar el 2-1. Luego pudo ampliar el marcador a los 24, pero no concretó a la salida de Jerez.



Vergara, Pisano y Rangel desaparecieron del juego y el compromiso fue un monólogo, con los aurinegros manejando el balón durante casi todo el segundo tiempo.

América 3, Alianza Petrolera 1

América: Neto Volpi (6); Daniel Quiñones (5), Marlon Torres (6), Juan Pablo Segovia (6), Jefferson Murillo (5); Luis Alejandro Paz (6), Rafael Carrascal (6), Carlos José Sierra (6), Matías Pisano (5), Duván Vergara (8); Michael Rangel (6). DT: Alexandre Guimaraes.



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6); Yhormar Hurtado (5), Jeisson Palacios (6), Luciano Ospina (6), Farid Díaz (5); Juan David Ríos (6), Cleider Alzate (7), Freddy Flórez (5), Luciano Guaycochea (6), Jhon Vásquez (6); César Arias (5). DT: César Torres.



Partido: bueno.



Cambios en América: Yesus Cabrera (6) por Paz (12 ST), Pedro Franco por Carrascal (25 ST) y Cristian Álvarez por Pisano (31 ST).



Cambios en Alianza Petrolera: Diego Cuadros (6) por Freddy Flórez (7 ST), José Erik Correa por Vásquez (31 ST) y Juan Sebastián Mancilla por Guaycochea (36 ST).



Goles de América: Vergara (3 y 33 PT y 45+3 ST). Gol de Alianza Petrolera: Ospina (17 ST).



Amonestados: Juan Pablo Segovia (8 PT), Jefferson Murillo (29 PT), Marlon Torres (35 PT), Matías Pisano (30 ST) por América. Freddy Flórez (18 PT), Jhon Vásquez (35 PT), Yhormar Hurtado (19 ST), Juan David Ríos (30 ST) por Petrolera.



Expulsados: no hubo.



Figura: Duván Vergara (8)



Estadio: Pascual Guerrero. Asistencia: 8.000 espectadores, aproximadamente. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Gustavo Murillo (6)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces