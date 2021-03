El clásico caleño se vistió de rojo: gran victoria del América

Con goles de Adrián Ramos y una destacada actuación colectiva, América de Cali derrotó 0-2 al Deportivo Cali este jueves en Palmaseca, en el clásico 292, correspondiente a la fecha 12 de la Liga. Momentáneamente, el cuadro escarlata se metió, por primera vez, entre los primeros ocho.

El campeón colombiano mantuvo su recuperación en el campeonato al obtener su tercer triunfo consecutivo, pero deberá aguardar el desarrollo de la jornada para saber si permanece en el selecto grupo, si no suman Junior y Medellín.



La contienda se inició con un fuerte aguacero en ese sector de Palmira, lo que hizo que la cancha estuviera lisa, aunque los equipos no intentaron sacar provecho del remate de larga distancia.



El técnico Alfredo Arias causó sorpresa con una formación en la que estaban los juveniles Yeison Tolosa y Daniel Luna, mientras que dejó por fuera a Juan Camilo Angulo, Andrés Colorado, Ángelo Rodríguez, y no convocó a Jhon Vásquez, su hombre más desequilibrante.



En América no estuvo Héctor Quiñones, pero Juan Cruz Real envió a Pablo Ortiz por la izquierda y le dio cabida a Kevin Andrade al lado de Marlon Torres, y de los hombres que estaban habilitados apenas incluyó a Cristian Arrieta y Adrián Ramos, dejando a Duván Vergara como alternativa.



Al minuto 10 Yesus levantó un tiro de esquina por la derecha al área, Marlon Torres cabeceó, el balón dio en el brazo de Jhojan Valencia y el árbitro John Hinestroza dio el penalti que cobró Adrián Ramos para el 0-1.

Ramos, figura del partido, volvió a aparecer en un cabezazo sobre el área chica a centro de Cristian Arrieta, pero el balón se fue desviado al palo derecho.



Los primeros 20 minutos favorecieron al campeón colombiano, que nominalmente se veía más consistente, ordenado y tranquilo en su forma de manejar la pelota



Cali, por su parte, tuvo posesión después del gol rojo, pero no fue profundo y produjo solo tres llegadas al pórtico rival. En el minuto 21, un centro de Velasco por izquierda que Andrade y Ortiz cabecearon de forma consecutiva y peligrosa, y un remate desviado de Tolosa a los 24.



Cali volvió a acercarse a los 30 con remate de Luna que dio en el pecho de Arrieta. Arias también fue a un cabezazo y mandó el balón por encima, a los 33.



Para el complemento, Alfredo Arias sacó al juvenil Daniel Luna y entró Ángelo Rodríguez para acompañar a Marco Pérez.

La superioridad y eficacia del cuadro rojo se patentó en el minuto 10: Saque de Graterol, cabeceó Colorado, el rebote lo tomó Arrieta, este le tocó a Santiago Moreno, a Yesus y el cartagenero sacó un pase milimétrico al área para Adrián Ramos, quien a la salida del arquero Guillermo De Amores tocó el balón por encima de su humanidad para el 0-2.



La campaña de los diablos como visitante es buena, de 15 puntos disputados ha sumado 8 y eso les genera confianza para lo que deben hacer en los tres juegos que les quedan en esa condición.



En la fecha 13, los verdiblancos recibirán al Tolima el domingo 21 de marzo (5:40 p.m.), mientras que América visitará al Once Caldas el sábado 20 (8:00 p.m.).



Alineaciones

📋⚽ Este es nuestro once inicial para disputar #ElClásicoVallecaucano292, correspondiente a la fecha 12 de la Liga 2021-I. ¡VAMOS, AMÉRICA! 🇦🇹#OrgullosamenteAmericano 👹 pic.twitter.com/3pUYnFaI17 — América de Cali (@AmericadeCali) March 12, 2021

