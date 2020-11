América ganó en Pereira y puso un pie en cuartos

América de Cali derrotó 0-1 este lunes al Pereira en la fecha 17 de la Liga, en el Estadio Hernán Ramírez Villegas, y con 33 puntos se clasificó de manera virtual a los cuartos de final.

Los escarlatas sacaron provecho de su habitual presión alta y llevaron al local a confundirse y cometer errores infantiles en la salida como el que representó el gol.



Sin ser muy superior, el conjunto dirigido por Juan Cruz Real marcó la diferencia con mejores triangulaciones para ganar espacios en terreno adversario, especialmente en el primer episodio.



En el minuto 8 vino un centro fortísimo de Casierra desde la izquierda, Jairo Molina se vio sorprendido al recibir el balón y no definió en el área. Pidieron falta penal de Velasco.



Sobre 16 minutos, el arquero Castillo se equivocó en entregarle por la mitad a Michael Ordóñez, la robó Carrascal, se la dejó a Adrián Ramos quien se apoyó en Yesus Cabrera para el remate, y después de dos rebotes el esférico lo tomó de nuevo Ramos para definir con pierna zurda al palo ídem y convertir el 0-1.

En el 24, Cardoza chocó con Ramos al ir a buscar un cabezazo y el partido se interrumpió mientras les hacían las respectivas suturas.



A los 31 Vergara metió un centro que dio en la mano extendida de Michael Ordóñez para penalti, pero el árbitro no lo dio.



Vásquez tuvo la posibilidad de empatar a los 39, pero no le dio con fortaleza al esférico.



Vergara hizo una cabalgata por derecha desde la mitad de cancha tras pase de Ureña, pero no su remate no tuvo dirección y se perdió sobre el palo izquierdo, en tiempo de adición de la etapa inicial.



Como se esperaba, apremiado por la derrota parcial Pereira adelantó sus líneas, recuperó la posesión y produjo varios centros al área de Joel Graterol. Aunque la verdad sea dicha, su



A los 10, una falta de Velasco sobre De la Rosa pudo ser otra amarilla. Sin embargo, no se salvó porque a los 24 le metió un pisotón al mismo De la Rosa y allí sí recibió el semáforo, dejando a su equipo con 10 hombres.



Pereira estuvo cerca de igualar a los 38 cuando Casierra cabeceó en las 5.50, Molina no alcanzó a rematar y sí lo hizo Álvarez, solo que Graterol se exigió para sacar el esférico por encima del horizontal.



Sierra cobró un tiro libre frontal que pasó por encima del travesaño a los 42. Pereira quemó su último cartucho en un pase de Vásquez al área, pero Graterol volvió a salvar a su equipo. Al final, lo más destacado de este encuentro fue la clasificación anticipada del campeón colombiano y que ‘Adriancho’ sumó su quinto tanto en la Liga.



En la fecha 18, América recibirá a Millonarios el sábado 7 de noviembre (8:30 p.m.), en tanto que Pereira visitará ese mismo día (2:30 p.m.) a Patriotas.

Síntesis

Pereira 0-1 América de Cali



Pereira: Harlem Castillo (4); Alejandro Artunduaga (5), Yoiver González (5), Felipe Cardoza (5), Mauricio Casierra (5); Michael Ordóñez (5); Francisco Córdoba (5), Johnny Vásquez (5), Wilfrido de la Rosa (5); Delio Ángel Ramírez (5), Jairo Molina (5).



Cambios: Rafael Navarro (5) por Delio Ramírez (14 ST), Diego Álvarez (6) por Michael Ordóñez (30 ST), Alejandro Piedrahita (5) por Michael Ordoñez (31 ST).



DT (e): Alexis Márquez.



América de Cali: Joel Graterol (7); Cristian Arrieta (6), Marlon Torres (6), Juan Pablo Segovia (5), Edwin Velasco (SC); Luis Alejandro Paz (7), Rodrigo Ureña (6)), Rafael Carrascal (8), Yesus Cabrera (7); Duván Vergara (6); Adrián Ramos (7).



Cambios: Rodrigo Ureña (13 ST) por Carlos Sierra (13 ST), Marco Aldair Rodríguez () por Adrián Ramos (14 ST), Jhon Arias (6) por Yesus Cabrera (21 ST), Pablo Ortiz () por Rafael Carrascal (28 ST),



D.T.: Juan Cruz Real.



Gol: 0-1: Adrián Ramos (16 PT).



Amonestados: Michael Ordóñez (44 PT), Yoiver González (31 ST), Diego Álvarez (32 ST), Rafael Navarro (45 ST) por Pereira. Edwin Velasco (45+2 PT), Juan Pablo Segovia (7 ST), Joel Graterol (41 ST) por América.



Expulsado: Edwin Velasco (24 ST).



Partido: Aceptable



Figura: Rafael Carrascal (8).



Estadio: Hernán Ramírez Villegas



Árbitro: Carlos Ortega (5).





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces