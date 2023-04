América de Cali recibió en el estadio Pascual Guerrero a Deportivo Pereira en la fecha 15 de la Liga BetPlay 2023-I, donde ambos equipos necesitaban una victoria urgente para seguir su lucha por la clasificación. Los escarlatas ganaron 2-1.

Desde el inicio del juego América impuso sus condiciones y encontró el premio a la insistencia de esos primeros 15 minutos, donde los de Alexandre Guimaraes se fueron arriba en el marcador para tomar más confianza en el resto de partido.

América se va arriba

En el minuto 15, América generó una buena jugada desde un saque de banda y sorpresivamente en el área apareció Andrés Sarmiento para definir frente a Aldair Quintana. 1-0 para los escarlatas sin problema en el estadio Pascual Guerrero.



Ese gol hizo que América empezara a jugar a su favor y no bajó la intensidad de juego, pero no logró aumentar su ventaja en ese primer tiempo, por lo que el descanso terminó apenas con la mínima diferencia a favor del escarlata.



Para el complemento Pereira siguió con muy poca intensión de anotar el empate, mientras que América continuó con su buen juego y de manera agresiva llegó al arco de Aldair Quintana.



La jugada que pudo ser el segundo fue en el minuto 54, donde el goleador Adrián Ramos remayó fuertemente, pero Aldair Quintana con los pies estuvo bien para rechazar ese balón que pintaba para el 2-0 de los escarlatas

América de Cali vs. Pereira.

Pese a que América no pudo aumentar rápidamente su ventaja, logró ser muy superior y con buen juego dominó al Pereira, quienes no encontraron la fórmula para llegar al gol, pues no generaron intensidad.

Sin embargo, cuando nadie pensaba por dónde iba a conseguir el anhelado empate, Deportivo Pereira aprovechó una pelota quieta sobre el minuto 67, donde Johan Bocanegra cobró un tiro libre y en el camino apareció Carlos Ramírez, quien con un cabezazo logró derrotar al arquero Diego Novoa para poner así el sorprendente 1-1.



A partir de allí, Pereira volvió a acercarse al arco del América y los locales continuaron con su intensión de marcar, pero empezaron a fallar en la definición.



En el minuto 83 los escarlatas tuvieron una buena jugada de elaboración, pero el español Iago Falque envió el un remate por arriba del arco de Quintana.



Esa intensión de América se sintió en los últimos minutos, pero siguieron fallando en la definición y no pudo entrar con Facundo Suárez y Adrián Ramos, quien tejió la jugada y en un rebote en la defensa del Pereira, el balón por poco se mete, pero Aldair Quintana reaccionó bien para evitar el segundo del escarlata.



Sobre el minuto de adición América se volcó al ataque y encontró su premio y después de un embolate en la defensa de Pereira, Kevin Andrade le dio el pase al goleador Adrián Ramos, quien definió al ángulo de Aldair Quintana, quien esta vez no pudo contener la anotación.



Al final, el partido terminó 2-1 y el premio fue para Deportivo Pereira, quienes siguen aferrándose a llegar a la zona de clasificación, mientras que América quedó en la cuarta posición con 25 puntos.



