América de Cali tuvo una nueva gran presentación y le ganó al Atlético Huila de visita, 0-2 en el Guillermo Plazas Alcid.



Los goles fueron de Cristian Barrios y Andrés Sarmiento. Carlos Darwin Quintero, quien se apuntó la doble asistencia y fue el jugador más influyente en el 0-2.



Con este resultado, los dirigidos por Alexandre Guimaraes llegaron a 31 puntos y mantuvieron el cuarto lugar en la clasificación, escoltando a los ya clasificados Millonarios (33), Águilas Doradas (33) y Atlético Nacional (31). Atlético Huila, que venía de superar a Envigado, no pudo evitar la caída y se mantuvo en zona roja de descenso.

Huila vs. América. Foto: Dimayor

Sólida victoria

El primer de tiempo en Neiva tuvo múltiples opciones de gol, sin embargo, ante la poca eficacia por poco termina en ceros.



El gol de Cristian Barrios, antes de irse al descanso, destrabó todo a favor de los 'Diablos Rojos'. Un gol tempranero en el complemento sentenció todo. Después del tanto de Andrés Sarmiento, el partido se tornó friccionado y cortado. América fue precavido y se mantuvo el 0-2.

A los 7 minutos, Facundo Suárez tuvo la primera opción para los 'Diablos Rojos', después de una incursión por sector derecho, un enganche al defensor y cuando intentaba deshacerse del arquero, Jhon Figueroa le sacó la pelota de los pies.



Sobre los 10', Suárez metió un segundo aviso, esta vez con un zapatazo de media distancia que pasó pegado al vertical de la mano derecha de Figueroa. La reacción del Atlético Huila se dio a los 34', después de una jugada de Sebastián Hernández y un disparo al arco de Daniel Hernández, que terminó desviado por un defensor.

Huila vs América Foto: Dimayor



Cuando se jugaba el minuto 41, se dio una acción polémica por una falta de Diego Novoa sobre Faber Gil. El extremo recibió un pase al vacio de de John Lerma y tras una impresionante cabalgada, intentó eludir al arquero para buscar su gol, pero terminó derribado muy cerca al área. Aunque el árbitro pitó penalti, se retractó y dio la falta afuera. Todo Huila protestó pidiendo una roja para Novoa, por ser el último hombre. Ni el árbitro ni el VAR intervinieron.



En el tiro libre, el equipo de Néstor Craviotto estuvo cerca de desequilibrar la balanza. Remate a ras de piso de Daniel Hernández y un buscapiés que por poco complica al América. Por suerte para los rojos, Gustavo Britos terminó sacando la pelota que llevaba destino de gol.



En tiempo de adición, y después de una gran combinación entre Franco Leys, Andrés Sarmiento y Carlos Darwin Quintero, el atacante Cristian Barrios recibió un pase impecable para definir al primer palo. Con el 0-1 y la ovación de la hinchada escarlata en el Plazas Alcid, se fueron al entretiempo.



Andrés Sarmiento se encargó de poner el 0-2 en apenas 2 minutos del segundo tiempo. Un gol tempranero del que no se pudo reponer Atlético Huila. Todo se dio trasd un pase largo de Carlos Darwin Quintero, quien vio a Sarmiento picando en punta y lo habilitó con una pelota desde campo propio, tomando mal parada a la defensa opita. El atacante definió por encima del portero Figueroa cuando entraba al área.



Pese al resultado en contra, Atlético Huila no se resignó y trató de descontar, pero sus intentos no fueron suficientes para cambiar la historia. El equipo rojo lució ordenado atrás y evitó a toda costa que el rival hiciera daño. Al final, los goles de Barrios y Sarmiento fueron suficientes para ganar y clasificar.







REDACCIÓN FUTBOLRED

