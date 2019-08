América gana y se trepa al liderato de la Liga

En un partido en el que padeció la juventud y fogosidad de su rival, América de Cali venció 1-0 a Envigado por la octava fecha de la Liga Águila II-2019, en el Estadio Pascual Guerrero, y asumió en solitario el liderato del campeonato con 17 puntos.

Como se presagiaba, en el primer tiempo el cuadro escarlata tuvo demasiados problemas con la movilidad y rapidez de los atacantes naranjas, al punto que el arquero Neto Volpi se erigió como la figura. La posesión de balón en su estadio sigue siendo una asignatura pendiente para los ‘diablos, que en los segundos 45 minutos encontraron el tanto de la victoria con Cristian ‘Jopito’ Álvarez.



En el planteamiento de Alexandre Guimaraes hicieron mucha falta jugadores como Michael Rangel –que padece una contractura muscular de isquiotibial–, y Duván Vergara –fatiga muscular–. Al equipo le faltó mayor creatividad, porque Yesus Cabrera no pesó, y el único que intentaba arriba era el lateral izquierdo Héctor Quiñones, con apariciones importantes.

América de Cali contra Envigado. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO



Pedro Franco reemplazó al argentino Juan Pablo Segovia, quien unas horas antes había recibido la buena noticia del nacimiento de su segundo hijo, Benicio. Lamentablemente, el defensor central bogotano, Marlon Torres y Juan Pablo Zuluaga sufrieron más de la cuenta con las llegadas del elenco antioqueño, especialmente por el lado de Arley Rodríguez.



El público presenció el debut del juvenil Santiago Moreno en la primera línea de contención y el canterano respondió a la confianza de Guimaraes, con personalidad y multiplicándose para evitar que sus adversarios continuaran su dominio en esa zona.



A los 5 minutos, Yesus Cabrera recuperó un balón en la salida de Envigado y Jeison Medina no pudo convertir ante Hernández.



Envigado también estuvo cerca de anotar con una llegada de Arley Rodríguez tras error en la entrega de Juan Pablo Zuluaga, pero Volpi detuvo abajo. Y Yesus le tocó a Sierra, que remató desviado por centímetros cerca al palo izquierdo.



Pero Envigado repostó a los 15 con Wílmar Jordan y por poco Volpi convierte autogol, salvó Zuluaga en la línea de meta. Jairo Palomino, en un cabezazo tras un cobro por costado derecho, exigió a Volpi y Héctor Quiñones sacara al balón al tiro de esquina. Después fue Luis Tipton el que inquietó en el área roja.



A los 30, un centro de Quiñones pegó en la mano de Santiago Jiménez, pero el árbitro Lisandro Castillo dio continuidad a la acción.



Sobre 32, Zuluaga metió un centro rastrero que pegó en Palomino y se paseó por el área sin encontrar alguien que lo empujara al arco de Hernández.



Rodríguez desequilibró por derecha a los 37, dejó el balón en Alexis Zapata para que dispara, pero de nuevo el arquero brasileño Volpi evitó la apertura del marcador.

De nuevo una jugada polémica a los 42, cuando Francisco Báez pisó a Héctor Quiñones y el juez Lisandro Castillo no pitó penal, a pesar de estar muy cerca de la maniobra.



Sin cambios se dio al segundo tiempo, con Envigado mejor en el manejo de las acciones y volcado a zona escarlata. A los 6, Yeison Guzmán remató desde afuera y Volpi envió el balón por encima del travesaño.



América se veía errático en los pases, ansioso, jugando a lo que saliera, con la angustia palpada en los rostros de sus hombres habilidosos y sin argumentos para superar un bien plantado cuarteto posterior de los naranjas.



Sin embargo, Cristian Álvarez, que había entrado un minuto antes por Jeison Medina, de opaca actuación, recibió un servicio de cabeza de Sierra tras un saque de banda, dándose vuelta y cayéndose clavó el balón de picabarra, para el 1-0 a los 16.



Después de ir en desventaja fue Envigado el que asumió de nuevo el control del juego, pero el local supo mantener su arco en cero para quedarse con una victoria clave que lo deja líder y con un buen acumulado de cara a la clasificación a la siguiente ronda cuando se acerca la mitad del recorrido.



En la novena fecha jornada, el cuadro escarlata visitará el sábado 31 de agosto (5:00 p.m.) al Once Caldas y Envigado recibirá a Rionegro ese mismo día (8:00 p.m.).

Síntesis

América 1-0 Envigado



América: Neto Volpi (8); Juan Pablo Zuluaga (6), Marlon Torres (5), Pedro Franco (5), Héctor Quiñones (7); Rafael Carrascal (7), Santiago Moreno (7), Carlos José Sierra (7), Yesus Cabrera (6), Matías Pisano (5); Jeison Medina (4).



Cambios: Cristian Álvarez (7) por Jeison Medina (15 ST), Johnnier Viveros (5) por Matías Pisano (25 ST) y Gustavo Carvajal (6) por Santiago Moreno (31 ST).

D.T.: Alexandre Guimaraes.



Envigado: Ernesto Hernández (6); Santiago Jiménez (5), Francisco Báez (5), Humberto Mendoza (5), Luis Tipton (6); Jairo Palomino (6), George Saunders (6), Yeison Guzmán (6), Alexis Zapata (6), Arley Rodríguez (6), Wílmar Jordan (5).



Cambios: Iván Rojas (5) por Jairo Palomino (30 ST), Michael Gómez (5) por Yeison Guzmán (32 ST).

D.T.: Eduardo Lara.



Goles: 1-0: Cristian Álvarez (16 ST).

Amonestados: Pedro Franco (18 ST) por América, Michael Gómez (90+4 ST) por Envigado.



Partido: Bueno

Figura: Neto Volpi (8)

Estadio: Pascual Guerrero.

Asistencia: 6.000 espectadores, aprox.

Taquilla: no suministrada.

Árbitro: Lisandro Castillo (5)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces