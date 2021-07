América sigue con paso firme en la Liga: ganó de visitante

América de Cali derrotó 1-3 este sábado a Águilas Doradas en Rionegro, en la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2021, en la que Gustavo Torres tuvo un debut soñado al marcar los dos goles del triunfo y Deinner Quiñones volvió a ser fundamental por su talento.

El técnico Juan Carlos Osorio volvió a defensa de cuatro para respaldar al arquero Diego Novoa, con Cristian Arrieta, Jorge Segura, Jhon Palacios y Elvis Mosquera, que varias veces fue a hacer volumen por la izquierda. Luis Paz y Carlos Sierra en contención, en tanto que Deinner Quiñones y Jeison Lucumí oficiaban como extremos con perfil cambiado.



Sin embargo, los cambios implementados en el segundo le dieron vitalidad al local, que había merecido encontrar la igualdad hasta que Deinner se inventó una joya para dar cifras concretas.



Para comenzar, los ‘diablos’ controlaron bien el juego, desconectando a Cristian Marrugo y Facundo Ospitaleche en el mediocampo, por lo que el cuadro antioqueño contó con poca iniciativa de ataque.



El juego directo por las bandas y la practicidad le hizo daño a la zaga dorada, Gustavo Torres resultó fundamental para mantener ocupada a la defensa, dándole espacio y mayor posibilidad de maniobra a Adrián Ramos.

Al minuto 3, John Freddy Salazar llegó por la izquierda y metió un centro que no encontró receptor.



Iván Angulo recibió una descarga por la izquierda, remató y el arquero Diego Novoa sacó el esférico al tiro de esquina.



A los 10, en la primera aproximación visitante, Deinner Quiñones midió el servicio, lo puso con precisión en la cabeza del atacante Gustavo Torres, quien entre Alejandro Artunduaga y Sebastián Rodriguez cabeceó con el parietal izquierdo para superar al arquero Juan David Valencia y convertir el 0-1.



Luis Alejandro Paz se lesionó solitario cuando intentó rechazar en mitad de cancha, por lo que Kevin Andrade tuvo que reemplazarlo a los 21 minutos.



Sobre 32 una recuperación y salida rápida desde atrás con Carlos Sierra, el balón le quedó a Jeison Lucumí, quien se corrió por ese lado y metió el centro, Ramos no alcanzó, pero sí Gustavo Torres para tocar con pierna zurda y vencer por segunda vez a Valencia en el 0-2.



Otra vez Deinner Quiñones se convirtió en jugador determinante para generar las acciones ofensivas en el cuadro rojo, gracias a su amplio panorama.

El técnico Francesco Stífano hizo dos cambios en el inicio del complemento: Jonathan Agudelo por Jesús Rivas y José David Ampudia por Alejandro Artunduaga, pero fue América el que estuvo cerca de marcar el tercero con Ramos.



Lucumí también apareció a los 5 minutos por la izquierda, aunque no tuvo dirección en el remate y tampoco compartió el esférico.



Águilas había equilibrado las acciones ante la pérdida de marca de América en la mitad. A los 10 minutos, Juan Camilo Salazar centró a pesar de que ve que Segura y César Arias quedaron en el suelo, levantó el centro y Álvaro Angulo metió el frentazo para vencer a Novoa. Sin embargo, el árbitro Bismarks Santiago fue llamado a revisar el VAR e invalidó la jugada.



A los 15, el chileno Rodrigo Ureña entró por Adrián Ramos. Osorio incluyó también a Carlos Cortés Barreiro por Gustavo Torres, Joao Rodríguez por Arrieta y Cristian Rodríguez por Lucumí, a los 22.



En el local entraron Juan Pablo Otálvaro por John Freddy Salazar y Kevin Castaño por Ospitaleche a los 23.



A los 26, Sierra perdió la pelota, César Arias le sirvió a Marrugo, quien a su vez habilitó a Juan Camilo Salazar y este decretó el descuento. Y ante la posibilidad de un fuera de lugar de Marrugo, de nuevo se revisó el VAR, aunque se mantuvo la anotación para el anfitrión.



Juan Camilo Salazar, el jugador que puso a temblar a la zaga escarlata, estuvo cerca de igualar el partido a los 31, solo que el balón se le fue largo.



Esos momentos de incertidumbre terminaron con un golazo de Deiner Quiñones, quien entrando por la derecha dribló dos rivales con gran facilidad, y de zurda le metió el balón arriba a Valencia, de picabarra, para el 1-3 definitivo. Golazo.



Después de ese tanto los rojos acabaron con las arremetidas del cuadro de Stífano y con 6 puntos en dos jornadas se mantienen entre los líderes de la Liga.



América visitará a Envigado el domingo 1 de agosto (4:00 p.m.) y Águilas Doradas hará lo propio frente al Quindío el viernes 30 de julio (8:00 p.m.).





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces

