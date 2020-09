América sorprende a Junior, le remontó en la ida final de la Superliga

Volvió el fútbol en Colombia tras casi seis meses de inactividad por la pandemia. Y regresó con goles, emociones y con victoria del América de Cali 1-2 de visita al Junior, en Barranquilla, en el en partido de ida de la final de la Superliga, que se resolverá el próximo viernes en el Pascual Guerrero.

Junior sufrió casi todo el partido, porque aunque empezó ganando, se quedó muy rápido con 10 hombres y se vio sometido por su rival, que mostró buena cara y terminó remontando en los últimos diez minutos, para llevarse un triunfo clave para el juego de vuelta.



El cuadro local empezó ganando muy rápido, luego de un penalti del arquero Chaux contra Miguel Borja. El propio atacante remató y puso el 1-0, cuando iban solo 4 minutos.



América, sin embargo, no se resignó. Fue a buscar el empate y pudo haberlo encontrado también desde el punto penal, luego de una falta contra Adrián Ramos. En la acción, el equipo barranquillero perdió por expulsión a Germán Mera. El panorama le sonreía a los escarlatas, pero Ramos, el más experimentado, falló contra el portero Sebastián Viera.

¡Posición legítima de Sebastián Viera en el penal atajado a Adrián Ramos! ⚠#SUPERLIGAxWIN pic.twitter.com/wdGttIccIq — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) September 9, 2020

En todo caso, Junior quedó muy disminuido, tuvo que replegarse para no sufrir tanto su hombre de menos. Teo, que comenzó conectado, desapareció. América se adueñó de las acciones, se vio bien parado, superior, pero no concretaba.

En la segunda parte arriesgó, sacó al lateral Quiñones e ingresó Yesus Cabrera para generar movilidad y peligro. Mantuvo el dominio y en los últimos minutos le dio vuelta al marcador, primero con un autogol de Fuentes, a 10 minutos del final, y luego con otro gol en contra, esta vez de de Ditta, a remate de Vergara.



"Comenzaron ganando ellos, por error de nosotros, un descuido. El partido cambió, supimos aprovechar su hombre menos, teníamos que atacarlos, estaban muertos y los últimos minutos, con paciencia, llegaron los goles", dijo Vergara en Win Sports.



Así, los escarlatas se fueron arriba en la Superliga, de visita, y mostrando buena cara.



