'Esto es todo de los jugadores': Juan Cruz, DT del América

Juan Cruz Real, técnico del América, arrancó con buen pie su era en el equipo, con esta victoria frente a Junior en la Superliga. En espera del juego de vuelta el próximo viernes. El DT analizó el desempeño del cuadro escarlata para remontar y ganar en Barranquilla.

Balance: "En el primer tiempo y el segundo hicimos un gran partido. Me llena de orgullo poder dirigir estos jugadores por su capacidad de aprendizaje y aceptación a lo que uno propone. Los felicito, no es fácil jugar acá con este rival y jugar como se hizo. Es todo de los jugadores. en el segundo tiempo tuvimos eficacia respecto al primero. Faltan 90 minutos".



Primer partido: "El equipo mostró una intención, los jugadores muy aplicados. Tuvimos infortunios, un penal rápido, otro a favor que no pudimos concretar , y me quedo con la resiliencia del equipo para, con paciencia e idea clara, revertir el resultado.



Confianza: "El correr de los partidos hace que un equipo tenga rodaje y se vayan mejorando cosas, pero para ser el primer partido quedo muy contento por la entrega y la predisposición a intentar ser protagonistas del partido".





