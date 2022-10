América de Cali igualó 1-1 con Jaguares en casa y complicó su clasificación a la segunda fase del torneo.

Jarlin Quintero, al minuto 47, abrió la cuenta para el visitante, pero el conjunto de Alexander Guimaraes igualó el tanteador con gol de Adrián Ramos, al minuto 73. América es décimo con 24 puntos y tiene opciones de clasificar.



Águilas Doradas no pudo apoderarse de la punta del torneo, al empatar 1-1 con el Cali.



Abrió el marcador al minuto 12 por intermedio de Jhon Salazar, pero Teófilo Gutiérrez igualó las acciones ocho minutos después.



Agustín Vuletich le dio la ventaja parcial a los dirigidos por Jorge Luis Pinto, que tenían la victoria en el bolsillo, pero se dejaron empatar con tanto de Jeison Quiñones.



Cali se quedó en la tabla con 12 puntos en el penúltimo lugar, mientras que su rival de turno está con 28 unidades.



Este jueves, Tolima vs. Alianza Petrolera (3:30 p.m. TV de Win Sports), Junior vs. Unión Magdalena (6:05 p.m. TV de Wins Sports +) y Once Caldas vs. Nacional (8:05 p.m.; TV de Win Sports +).

Así va el torneo

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del miércoles. pic.twitter.com/QFaKKJkM6X — Orlando Ascencio (@josasc) October 13, 2022

Así va el descenso

Tabla del descenso tras los partidos del miércoles. pic.twitter.com/4EcZBJuqSW — Orlando Ascencio (@josasc) October 13, 2022

Así va la reclasificación

Reclasificación tras los partidos del miércoles. pic.twitter.com/qoKUvoZYe0 — Orlando Ascencio (@josasc) October 13, 2022



