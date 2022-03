Deportes Tolima venció 1-0 al América de Cali en la fecha 13 de la liga colombiana, en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué con anotación de Michael Rangel.

El primer tiempo inició con un Tolima muy propositivo en el ataque, especialmente por el costado derecho aprovechando la velocidad de Anderson Plata, mientras el América trataba salir con juego colectivo, pero sin poder vulnerar la defensa del elenco local.



Antes de los 10 minutos la visita tuvo que hacer la primera sustitución por una lesión que sufrió Deiner Quiñones, tras una disputa de balón con Brayan Rovira, en su remplazo entró Larry Angulo.



Al minuto 11, los pijaos jugaron por el costado derecho con Juan Camilo Angulo, el lateral avanzó unos metros, asistió a Plata que metió el balón al área y un ex América, Michael Rangel, se anticipó a los defensores escarlatas, anotando el 1-0 parcial.



En el minuto 40, los dirigidos por Hernán Torres recuperaron la pelota en el mediocampo, Plata jugó con Juan David Ríos que asistió a Rangel y nuevamente el 17 del Tolima definió entre las piernas de Novoa anotando el segundo gol, pero fue anulado por el árbitro Mario Herrera luego de ser llamando por el VAR de Héider Castro, que le avisó que había un fuera de juego.



En el segundo tiempo al cuadro vinotinto y de oro le empezó a suceder lo mismo de partidos anteriores, en el cual no los podía cerrar de buena forma dejando ir puntos importantes como contra Once Caldas y Patriotas.



Los escarlatas cada vez generaban más peligro en el arco contrario y tuvieron la más clara con un centro desde el costado izquierdo de Daniel Hernández, Jorge Segura cabeceó al segundo palo y Junior Hernández la sacó en la línea para enviarla al tiro de esquina.



Al final los tolimenses lograron salir un poco de esa presión retornando al ataque, consiguiendo su octavo triunfo de la liga y la mechita su sexta derrota. En la siguiente jornada de la liga colombiana, el Deportes Tolima visitará al Deportivo Pereira, mientras que el América de Cali recibirá a Millonarios en el Estadio Pascual Guerrero.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15