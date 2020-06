¿Qué tan real es la opción de Palermo como DT de América?

La posible llegada de Martín Palermo como técnico de América de Cali quedó desvirtuada este miércoles cuando el representante del jugador, por un lado, y el propio dueño del América, por el otro, negaron dicha posibilidad.

El rumor tomó vuelo rápidamente, ante la salida del cargo de Alexandre Guimaraes. En Argentina, algunos medios consultaron a Gustavo Goñi, representante del entrenador y exfutbolista argentino, quien manifestó no haber tenido ningún tipo de contacto con el cuadro escarlata.



"Nadie hasta el momento me ha llamado de América", dijo el agente. "Martín (Palermo) está muy activo, hizo algunas incorporaciones en su cuerpo técnico que le dan un plus. Está dando charlas y haciendo cursos, yo creo que necesitaba este descanso. Ahora se viene un Palermo recargado", agregó.



Y para más confirmación, fue el propio dueño del América, Tulio Gómez, quien negó dicha opción, básicamente por un tema salarial que se sale del presupuesto del club.



"“Eso es falso, nosotros necesitamos un tipo que se gane la mitad de ‘Guima’. América está perdiendo $1.800 millones mensuales, Nacional $4.000 millones, Junior $5.000 millones, Medellín de $1.500 a $2.000 millones”, dijo a Futbolred.



Así las cosas, por ahora Jersson González es el encargado de dirigir el plantel profesional mientras contratan el nuevo técnico.



