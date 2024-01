América: las razones por las que Lucas González dejó de ser el técnico

Lucas González no sigue al frente de la dirección técnica del América de Cali, fue la bomba que estalló el lunes en la noche tras un comunicado del elenco vallecaucano.

"América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y público en general que el director técnico Lucas González no continuará al frente del equipo profesional", se lee en el texto compartido por el equipo escarlata.

(Lucas González no es más el técnico del América de Cali: inesperada decisión)(América se movió rápido: este sería su nuevo técnico, de gran cartel)

Duro mensaje

En el mensaje oficial se lee que los integrantes del cuerpo técnico de González tampoco seguirá en la 'mechita'. "Le agradecemos al profesor y a su cuerpo técnico, Alexis Henríquez, Tiago Pina y Carlos Tabares su profesionalismo y les deseamos éxitos en sus futuros proyectos", reza el comunicado.



No se ha confirmado la o las razones que llevaron a la dirigencia americana a tomar la determinación pero en Cali se señalan algunas.

Facebook Twitter Linkedin

Lucas González Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO y @AmericadeCali

Versiones extraoficiales indican que desde hace mucho tiempo la relación de González con la mayoría del plantel no era la mejor y por eso se tomó la decisión.

Más versiones

Algunos afirmar que se peleó con la presidenta, Marcela Gómez, por los refuerzos que han llegado al conjunto rojo para la temporada del 2024.

📄 Comunicado oficial | Lucas González pic.twitter.com/pxFBGVfrAn — América de Cali (@AmericadeCali) January 16, 2024



La anterior versión fue confirmada por el periodista Darío Angel Rodríguez. “La versión que me llega es que hubo diferencias entre el DT y la presidenta Marcela Gómez por algunas incorporaciones”.

📄 Comunicado oficial | Lucas González pic.twitter.com/pxFBGVfrAn — América de Cali (@AmericadeCali) January 16, 2024

Otra versión advierte que la determinación se tomó avalada por los padres de la presidenta, decisión que tomó tras una reunión de hora y media.



“Lucas González no renunció. Marcela Gómez, avalada por sus padres, fue la que decidió despedirlo tras hora y media de reunión. No estaba tranquila por la reacción de la gente si el equipo no comenzaba ganando, ni con aspectos tácticos. Los jugadores, sorprendidos”, contó el comunicador Mariano Olsen.

Lucas González no renunció.

Marcela Gómez, avalada por sus padres, fue la que decidió despedirlo tras hora y media de reunión.

No estaba tranquila por la reacción de la gente si el equipo no comenzaba ganando, ni con aspectos tácticos.

Los jugadores, sorprendidos. — Mariano Olsen (@olsendeportes) January 16, 2024

Durante varios meses se ha manejado que González no tenía buena relación con algunos jugadores del plantel americano, pero es otra versión que no está confirmada.

(James Rodríguez es advertido por su nuevo técnico en Sao Paulo: 'Se tiene que adaptar')

Y para cerrar por esta noche, AQUÍ les dejo, lo que hace tres (3) días, escribí, ojalá capten el mensaje, ya se dió la echada del “sepulturero” y ahora viene la info “Bomba” prometí NO divulgarla, pero ya eso está definido, ah Vidal NO podía ser dirigido por un “Sepulturero” pic.twitter.com/vLQtNBCvh3 — Jaime Dinas (@JaimeDinas) January 16, 2024





Deportes