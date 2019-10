América, gran campeón de la Liga femenina

Las jugadoras del América pelearon durante dos años para conseguir una estrella en la Liga femenina, pero no había podido llegar: Santa Fe, campeón de la primera edición, las eliminó en 2017 y el año pasado las sacó Atlético Huila, que también dio la vuelta olímpica, el año pasado. A la tercera fue la vencida: lograron el título, pero no sin antes dar una muestra de lucha y carácter contra un equipo que estuvo a punto de llevar la serie al desempate desde el punto penalti.

América perdió 2-1 con Independiente Medellín-Formas Íntimas, pero había empezado a definir el título el martes pasado en Cali, con un contundente 2-0. Y a esa ventaja le agregó un gol más.



La jugada que definió la tercera edición de la Liga femenina, a los 21 minutos, nació de los dos extremos del plantel. Primero, el pase de la más experimentada del equipo, la que ha jugado mundiales y olímpicos, la que ha luchado por que este torneo vaya creciendo, Catalina Usme. Y luego, el remate de una niña que va abriéndose campo. Y lo de niña no es peyorativo: Linda Caicedo, la autora del gol del América, tiene apenas 14 años.

América, campeón colombiano. Foto: Esneyder Gutiérrez / EL TIEMPO



Tan pequeña es Linda Caicedo, que no podrá disfrutar el premio deportivo que recibirá América, jugar la Copa Libertadores Femenina, porque el reglamento de ese torneo solo permite jugadoras mayores de 16.



“Estoy muy feliz, no pensé que este torneo iba a ser así pero Dios me dio la oportunidad de jugar con el equipo más grande de este país. El equipo siempre me apoyó y no hay palabras para describir esto”, dijo la pequeña figura del América, que además se consolidó como la goleadora de la tercera edición del torneo, honor compartido con la venezolana Joemar Guarecuco, de Cortuluá. Hizo siete goles en el torneo.



Con tres goles abajo, Medellín se la jugó toda. Ya desde el comienzo del partido había tratado de ahogar a su rival, presionó bien arriba, pero quedó expuesto a un contragolpe, como le pasó con el gol de Linda Caicedo. Pero consiguió rápidamente un gol que prendió la ilusión de 28.263 espectadores, la mejor asistencia de la edición 2019 del torneo: lo marcó Laura Aguirre, de penalti, luego de un empujón de Kelly Caicedo a Oriánica Velásquez.



El ambiente daba para un final dramático, porque en el segundo tiempo se vino un aguacero tremendo que terminó llenando de charcos la cancha del estadio Atanasio Girardot. Medellín, hay que reconocerlo, tal vez mereció al menos ir a los penaltis, pero le faltó efectividad y además, la portera del América, Natalia Giraldo, sacó varias pelotas de gol. No pudo evitar el 2-1, con un remate de muy lejos de Paula Botero, a los 24 de la segunda etapa.





América aguantó con las 11 que arrancó, porque el DT del nuevo campeón, Andrés Usme, no sabía cómo mover el equipo. Hizo un cambio en el final, por puro cansancio de las que se fueron...



“Perdóneme la palabra, pero que hij... partido tan duro. Fue en mi tierra, en mi casa, contra mis antiguas compañeras que las amo, pero este era el trabajo que veníamos a hacer”, dijo Catalina Usme, forjada en Formas Íntimas, pero ahora, figura histórica y jugadora con más partidos en la historia del América en la Liga Femenina: 36 apariciones y 24 goles.

Activar sonido🔊



🎉🌟🔥¡CAMPEONAS!🔥🌟🎉



👏Felicitamos a @AmericaCaliFem por su primera estrella en la #LigaAguilaFemenina, gracias por todo el compromiso, pasión y fútbol que mostraron durante este campeonato.👏



🌟Desde la DIMAYOR las felicitamos por este gran triunfo🌟 pic.twitter.com/8LnqWbTtPi — DIMAYOR (@Dimayor) October 1, 2019

Síntesis

Independiente Medellín 2-1 América de Cali



Independiente Medellín: Sandra Sepúlveda (6); Tatiana Castañeda (5), Geraldine Cardona (6), Laura Aguirre (7), Sara Sofía Martínez (5); Manuela Vanegas (6), Daniela Arias (5), Melissa Rivas (5); Maireth Pérez (5), Diana Ospina (6), Oriánica Velásquez (5).



Cambios: Paula Botero (7) por Laura Aguirre (1 ST). Yisela Cuesta (5) por Oriánica Velásquez (11 ST), Katherine García (5) por Geraldine Cardona (22 ST).

D.T.: Carlos Paniagua.



América de Cali: Nathalia Giraldo (8); Kelly Ibargüen (6), Rossy Caicedo (6), Kelly Caicedo (6), Alejandra Ararat (6); Carolina Pineda (6), Farlyn Caicedo (6), Catalina Usme (6); Gisela Robledo (6), Daniela Henao (6), Linda Caicedo (7).



Cambios: Adriana López (SC) por Linda Caicedo (43 ST).

D.T.: Andrés Usme.



Goles: Laura Aguirre (24 PT), Paula Botero (24 ST) para Independiente Medellín. Linda Caicedo (20 PT) para América de Cali.



Amonestados: Geraldine Cardona (2 ST) para Independiente Medellín. Daniela Henao (8 ST) para América de Cali.



Expulsados: no hubo.



Árbitro: Jenny Arias (6).



Partido: bueno.



Figura: Nathalia Giraldo (8).



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 28.263 espectadores.



