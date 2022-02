Fue un partidazo, intenso, vibrante, de ida y vuelta, con goles. América perdía, sufría, y al final, encontró el empate 2-2 contra un Santa Fe que ganaba bien en el primer tiempo y no supo aguantar su ventaja.



Santa Fe fue un equipo de fieras en el primer tiempo. Con esos leones en ataque, Morelo, Mier y De la Rosa. América sufrió cada que perdió la pelota, porque siempre quedó desprotegido, con enormes espacios bien aprovechados por los atacantes cardenales.

Goles cardenales

América vs. Santa fe en la fecha 5. Foto: Dimayor

El primer gol cardenal llegó en una pelota quieta. Mier sacó un riflazo, abajo, tan duro que casi mete al arco al portero Novoa, quien con esfuerzo evitó el gol, pero dio el rebote. No contaba con que ahí merodeaba Morelo, listo para cazar y anotar: 0-1 en 14 minutos.



América mantuvo su dominio, pero improductivo. Apenas pudo acercarse en la media distancia de Micolta, un par de veces. Antes de la media hora de juego tuvo su mejor acercamiento, en una gran jugada colectiva, de presión, y tocata, pero Malagón evitó el gol cuando Castellanos ya estaba vencido.



El partido, bajo la lluvia, fue intenso. América sabía que no se podía descuidar, y lo hizo. Mier comandó el contraataque, con gran panorama le tiró un pase largo a De la Rosa, y el propio Mier avanzó hacia el área esperando el regreso del balón, allí le llegó el centro rastrero, controló y sacó su remate, 0-2 en 37 minutos.

Y pudo llegar el tercero en la primera parte, cuando Mier. otra vez, le tiró un centro perfecto a De la Rosa, que recibió, se acomodó y pateó mal.

América terminó el primer tiempo superado, porque se encontró con un rival letal en el contragolpe, un rival que encontró muchos espacios.

Reacción escarlata

En la segunda parte América salió decidido a encontrar el descuento. Entró Quintana a fortalecer la zona ofensiva. Santa Fe sacó a Mier, que era su hombre más importante.



Adrián Ramos intentó en un gran tiro libre que salvó Castellanos. Pero al minuto 14, el portero agarro de la camiseta a Quintana, en el área, y fue falta, penalti que en todo caso fue revisado en el VAR.



Ramos pateó a un palo, Castellanos adivinó, tocó la pelota, pero no la pudo detener, fue el 1-2.



El partido tomó más ritmo, Santa Fe se resguardó muy atrás. Así que los minutos finales fueron de angustia para la afición local.



Y cuando el juego ya se acababa, Ramos, gran figura del partido, tiró un centro que pegó en Jerson Malagón, y la pelota fue directo hacia su arco: un autogolazo.



Al final hubo una jugada polémica, el portero local, Novoa, golpeó con la pelota en la espalda de un rival, fue gol, y el árbitro lo anuló por una supuesta falta previa.



Santa Fe sigue invicto, se llevó un punto del Pascual, pero no supo amargo, porque no pudo sostener la victoria.



