América empató con Envigado y sigue por fuera de los ocho

América le sacó un punto a Envigado, tras el empate 1-1, en el cierre de la fecha 11 del fútbol colombiano, pero sigue por fuera de los ocho mejores del torneo: es 10 con 16 puntos.



El elenco vallecaucano, que terminó con diez jugadores ante la expulsión de Alejandro Bernal, desaprovechó la posibilidad de ingresar al grupo de los ocho.



Con este resultado, los antioqueños llegaron a siete puntos, mientras que los del Valle del Cauca se mantienen en la casilla 10 al completar 16 unidades.



Emotivo, así fue el encuentro que se vivió en el cierre de la jornada 11 de la Liga II. Envigadeños y americanos comenzaron muy parejos el compromiso, pero el conjunto local apeló al juego directo y rápido.



A los 12 minutos del pitazo inicial el delantero Wilfrido de la Rosa consiguió la anotación a favor del equipo local. La jugada colectiva fue finalizada por de la Rosa, luego de vencer al arquero Carlos Bejarano y confundir a los defensores visitantes.



La reacción de los dirigidos por el técnico Fernando Castro fue la de tener la posesión del balón, pero lo perdían a cada rato porque no estaban precisos con sus pases.



Envigado se pellizcó y volvió a contraatacar. Tanto fue su arremetida que le ‘sacaron la leche’ al arquero Bejarano con tres remates difíciles.



En el 25 fue Duván Vergara el que puso en aprietos al arquero caleño, pero éste respondió bien y mandó el balón al tiro de esquina. Dos minutos después fue Yeison Guzmán el que midió fuerzas con Bejarano y salió decepcionado, luego fue Nicolás Giraldo el que se lamentó cuando vio que su potente remate fue atajado.



Las jugadas ofensivas que pudo producir América estuvieron a cargo del delantero venezolano Fernando Aristeguieta. En el 29 desgranó un remate sin potencia que controló fácilmente el arquero Jeferson Martínez. Mientras que en el 44 desaprovechó una jugada clara al mandar el balón por un costado.



En ese mismo minuto fue cuando Alejandro Bernal, el capitán americano, fue expulsado por doble tarjeta amarilla. La primera se la había ganado por pegarle en la cara al arquero Martínez y la segunda fue por pegarle un codazo, también en el rostro, a Wilfrido de la Rosa.



América, mejor



La balanza futbolística en la segunda parte en el Parque Estadio estuvo más inclinada a favor del equipo visitante. Pero el primero que atacó fue Envigado, con dos jugadas en la que fue primordial la intervención de Bejarano, al evitar con sus guantes los disparos de Neyder Moreno e Iván Rojas.



América se cansó de ver a su arquero acribillado y se lanzó al ataque. No parecía en inferioridad numérica, se regó con sus jugadores a lo largo y ancho del terreno de juego y mandó al área rival toda su artillería.



Los dos ataques siguientes no dieron en el blanco, pues Jhonny Mosquera y Yesus Cabrera mandaron sus derechazos por un costado.



El conjunto visitante había desperdiciado sus dos primeras opciones, pero la tercera terminó dentro del arco naranja, luego de un rebote que permitió el arquero envigadeño y que pescó Jhonatan Pérez.



El 1-1 fue un fuerte cabezazo de Pérez que dejó sin reacción al portero Martínez.



Casi en la media hora de la parte complementaria Envigado se quedó también con 10 jugadores, tras la expulsión de Duván Vergara por reaccionar con agresión una provocación de Yesus Cabrera.



De ahí en adelante las cosas estuvieron más parejas, se produjeron dos opciones, una para cada equipo, un remate de Fernando Aristeguieta que atajó Martínez y un cabezazo de Wilfrido de la Rosa que se estrelló en el travesaño, a 6 minutos de que terminara el compromiso.



Los minutos finales no trajeron más goles, pero sí una jugada dudosa en la que los jugadores americanos pidieron penalti ante una caída de Pablo Armero dentro del área envigadeña. Los reclamos quedaron en el aire, ya que para el árbitro Eder Vergara la jugada no ameritaba la pena máxima.



En la próxima fecha, Envigado visitará a Alianza Petrolera, el sábado a las 6:00 de la tarde, mientras que América jugará al día siguiente, en su casa, contra Atlético Huila, a las 5:15 p.m.



Síntesis

Envigado: Jeferson Martínez (6); Cristian Arrieta (6), Santiago Ruiz (6), Camilo Mancilla (6) y Nicolás Giraldo (6); Juan Alberto Mosquera (6), Iván Rojas (6) y Neyder Moreno (6); Yeison Guzmán (6); Duván Vergara (6) y Wilfrido de la Rosa (6).

DT: Juan Carlos Ramírez (E).



América: Carlos Bejarano (7); Jhonatan Pérez (6), Danilo Arboleda (5), Pedro Franco (5) y Pablo Armero (5); Jhonny Mosquera (6), Avimiled Rivas (6), Alejandro Bernal (3) y Yesus Cabrera (6); Cristian Dájome (6) y Fernando Aristeguieta (6).

DT: Fernando Castro.



Partido: Emotivo.

Cambios en Envigado: Alexis Zapata por Neyder Moreno (18 ST) e Iván Angulo por Yeison Guzmán (33 ST).



Cambios en América: Larry Vásquez por Yesus Cabrera (33 ST) y Cristian Hinestroza por Pablo Armero (44 ST).



Goles de Envigado: Wilfrido de la Rosa (12 PT).

Goles de América: Jhonatan Pérez (11 ST).

Amonestados: Ruiz, (Envigado); Dájome, Rivas, Bernal, Armero, Mosquera, Cabrera (América).

Expulsados: Alejandro Bernal (44 PT, doble amarilla) y Duván Vergara (27 ST, roja directa).

Figura: Carlos Bejarano (7).

Estadio: Parque Estadio.

Asistencia: 3.500 espectadores.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Eder Vergara (8).



Detalle: Juan Carlos Ramírez, técnico encargado de Envigado, dirigió al conjunto durante seis partidos de la Liga II (logró una victoria, dos empates y tres derrotas) y uno de Copa (empate). Desde este martes comenzará la era de Eduardo Lara al frente de Envigado.



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Envigado