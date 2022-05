Alianza Petrolera le ganó de visitante 0-1 al América en la fecha 18 de la liga colombiana, en el estadio Pascual Guerrero. La victoria lo mete entre los ocho y deja a los rojos de Cali eliminados de las finales.

La victoria del equipo de Hubert Bodhert, además, saca de los ocho temporalmente a Santa Fe, que se había metido con su victoria 4-0 contra Jaguares, el sábado.



Le puede interesar: (Luis Díaz está a 'un paso' de vestir la camiseta más cara del mundo)



Ambos equipos empezaron a presentar sus condiciones ofensivas a través del control del esférico, los escarlatas en una fase más vertical con centros frontales a Adrián Ramos y Alejandro Quintana, que tenían más participación como pivotes.

De mal en peor

El conjunto local por momentos respondió en el ataque con la participación por la derecha de Yaliston Martínez, Carlos Sierra y Quintana, manteniendo la verticalidad con un juego largo, pero fueron imprecisos en los metros finales del campo. Alianza tuvo que hacer el primer cambio por lesión, salió Richard Rentería por Royscer Colpa.



En los instantes finales del primer tiempo, el juego cayó en ritmo, donde América tenia más posesión del balón, pero seguía teniendo los mismos problemas ofensivos, las opciones considerables que generaron fueron a través del balón parado, y los aurinegros se fueron quedando desde la parte física por el ida y vuelta constante.



Y al minuto 56, Alianza recuperó un balón en la salida de los escarlatas con Freddy Flórez, en la misma jugada habilitó a Estefano Arango, el atacante eludió al defensor Didier Pino, que lo terminó derribando en el área con el árbitro Bismark Santiago decretando la pena máxima. Gil se paró enfrente de la pelota y definió con fortaleza al palo izquierdo de Graterol marcando el 0-1 parcial.



América fue perdiendo el camino y dejó de tener acercamientos con peligro al arco contrario.



El local no logró la igualdad y ahora si perdió toda posibilidad de clasificar a las finales del torneo, mientras que Alianza con el triunfo se metió por el momento al grupo de los ocho, desplazando a Santa Fe.



En la siguiente fecha de la liga colombiana, el América de Cali visitará al Deportivo Pasto y Alianza Petrolera recibirá al Once Caldas.



Le puede interesar. (James Rodríguez, su nuevo 'look', críticas y memes)



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15