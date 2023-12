Así se definen los cupos a torneos internacionales: queda una casilla en Libertadores

La clasificación de Independiente Medellín a la final de la Liga 2023-II dejó solamente un cupo disponible para la Copa Libertadores 2024 y tres equipos aspirantes: el ‘Poderoso’, Deportes Tolima y Junior de Barranquilla.

Millonarios, como campeón del primer semestre, ya aseguró su presencia en la fase de grupos del torneo continental. Águilas Doradas ya tiene casilla para la fase previa por la vía de la reclasificación y Atlético Nacional comenzará a competir en esa misma instancia, tras ganar la Copa Colombia.

América, pese a la victoria contra Millonarios, perdió cualquier opción de ir a la Copa Libertadores: necesitaba que los azules repitieran título para pelear una casilla por la vía de la reclasificación. Jugará la Copa Sudamericana en 2024.



Nacional también esperaba que Millonarios fuera campeón para pelear por casilla a la fase de grupos de la Libertadores, si terminaba por delante de Águilas Doradas en el acumulado del año. La eliminación azul le cerró esa puerta.



El campeón de la Liga 2023-II será Colombia 2 en el sorteo de la Libertadores y jugará la fase de grupos. Además de América, Alianza Petrolera también aseguró su casilla en la Copa Sudamericana, en la que será su primera participación internacional.

Alianza Petrolera jugará la Copa Sudamericana Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

El equipo que quede eliminado en estas semifinales, Junior o Tolima, estará en la Sudamericana, al igual que el perdedor de la gran final también irá al torneo alterno. La posición en el sorteo será determinada por la reclasificación.

Reclasificación tras la quinta fecha. Millonarios, Águilas Doradas y Nacional ya están en la Libertadores. El otro clasificado será Tolima, Junior o Medellín. América y Alianza Petrolera, fijos en Sudamericana. pic.twitter.com/UNwSJcWRDg — José Orlando Ascencio (@josasc) December 4, 2023

Seis equipos repiten torneo internacional en 2024

De los equipos que tuvieron participación internacional en 2023, dos repiten por ahora en Libertadores, Nacional y Millonarios. Medellín podría volver si es campeón. Deportivo Pereira no clasificó.



De los de Sudamericana, Águilas Doradas subió este año a la Libertadores. Junior y Tolima podrían repetir si no salen campeones. Y Santa Fe no tendrá participación internacional.

Deportes Tolima vs. Águilas. Foto: Deportes Tolima

Águilas Doradas vuela alto para jugar torneos continentales

Águilas Doradas fue la gran sensación del todos contra todos de la Liga 2023-II, terminó primero de la fase con 44 puntos e invicto, siendo el primer equipo que acaba los 20 partidos sin perder.



Sin embargo, en los cuadrangulares semifinales decepcionaron y quedaron eliminados de toda posibilidad de entrar en la final del Fútbol Profesional Colombiano. La buena noticia fue su clasificación a la Copa Libertadores de América 2024.

Facebook Twitter Linkedin

Junior vs. Águilas Doradas Foto: Vanexa Romero. EL TIEMPO

Los antioqueños le rompieron el invicto al Deportes Tolima del técnico David González, aunque los puntos ya no le servían para el cuadrangular, le permitieron asegurarse su cupo en la fase previa del torneo continental.



Águilas sumó este año 90 puntos en la reclasificación, luego de ser uno de los protagonistas de ambos semestres.

💛🦅 HISTÓRICO, POR PRIMERA VEZ EN NUESTRA HISTORIA DISPUTAREMOS LA @Libertadores



Gracias a todos quienes hacen posible este sueño y esta gesta. Seremos dignos representantes de Colombia en el continente 🏆 pic.twitter.com/yF2V02v4c0 — Águilas Doradas (@AguilasDoradas) December 3, 2023

