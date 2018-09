América volvió al triunfo: derrotó 2-1 a Jaguares

América venció 2-1 a Jaguares este jueves por la octava fecha de la Liga II-2018, en el debut de Fernando ‘Pecoso’ Castro como adiestrador rojo en el Pascual Guerrero en su segunda etapa, en un partido discreto de dos tiempos distintos, que le permitió saltar de la casilla 15 a la 12, con 9 puntos.

Fue una victoria silenciosa ante no más de 200 espectadores, abonados a los que la Alcaldía de Cali les permitió el ingreso al reconsiderar la determinación de puertas cerradas para este compromiso, y el primer triunfo del local sobre el cuadro felino desde que están en primera división. El equipo visitante fundamentó su ataque en la rapidez de sus volantes y su delantero Olmes García, inquietando en varias ocasiones a la zaga anfitriona.



Jaguares empezó inquietando en velocidad, al minuto 5 Juan José Mezú remató y el balón pegó en Arboleda para irse al tiro de esquina, en la primera llegada peligrosa del conjunto celeste.



Pero enseguida América cobró un tiro de esquina por intermedio de Carlos Lizarazo, el rebote volvió a quedarle al volante para enviarlo al área, Jefferson Cuero cabeceó y el balón quedó bailando para que Alejandro Bernal lo metiera de zurda al pórtico de Wílder Mosquera. Como hacía tiempo no ocurría, un gol tempranero, apenas al minuto 6 y alegría en la escasa presencia de abonados.



Esa anotación premió el trabajo realizado durante los primeros días de la semana por el ‘Pecoso’ Castro, quien no solo exigió a sus jugadores en la pelota quieta defensiva sino también en la ofensiva. A los 18, Dájome disparó de zurda, pero el arquero Mosquera detuvo sin problema.



Olmes García llegaba fácil por sector derecho, asociándose con Mezú, y así superaban a Pedro Franco y Pablo Armero en velocidad.



A los 27, Cuero fue hasta el fondo, tiró el centro, pero Dájome no alcanzó a llegar al balón. Y luego Franco no pudo rematar al arco cuando subió a apoyar el ataque. En el desarrollo de esa acción fue amonestado Armero al detener con falta el contragolpe del cuadro cordobés.



Pero de nuevo se repitieron los errores en defensa. Jaguares cobró tiro de esquina desde la derecha, Franco permitió el cabezazo de Edwin Ávila, la pelota fue al palo derecho, donde recibió solitario el argentino Juan Vogliotti y metió el centro para que Olmes García la empujara en la línea de gol, a los 32 para el 1-1.



Dos minutos después Bejarano le cerró a García y evitó el segundo tanto del visitante. Cuando las cosas se complicaban vino el de la ventaja escarlata. Yesus Cabrera le robó de viveza el balón al lateral derecho Zuluaga, se perfiló por la raya y le sirvió a Dájome, quien apretado por Leonardo Escorcia lo tocó de zurda para superar a Mosquera, a los 38 minutos.



Para el segundo tiempo ‘Pecoso’ no hizo variantes, siguió con la misma estrategia del periodo inicial, aunque Jaguares le produjo varias acciones riesgosas, de nuevo con balones aéreos.



El técnico Flabio Robatto organizó su sector medular y ataque, incluyendo a Juan Camilo Roa y Pablo Rojas, y América pasó momentos de angustia en defensa; además, perdió dinámica y precisión en la parte frontal, en la que Cuero se perdió lo que pudo ser el tercer gol.



A los 22, Mezú se animó a rematar, pero su disparo se desvió sobre el palo diestro. Después cobró un tiro libre que por poco se cuela por el horizontal. Atropellado y sin brújula, el local veía como Jaguares tocaba con criterio.



Un cabezazo desviado de Vásquez despertó al América del letargo, pero su rendimiento decayó ostensiblemente porque Yesus, Cuero y Dájome entraron en un bache. Entonces ‘Pecoso’ ingresó a Romir Balanta por Cuero y a Johnny Mosquera para meter el resultado al congelador.



El triunfo para los rojos es bueno, da motivación, pero también obliga a seguir trabajando en busca de acabar con las fallas repetitivas en defensa y la poca producción goleadora. La próxima salida será el sábado (6:00 p.m.) en el Estadio Alfonso López, de Bucaramanga.

Síntesis:



América 2-1 Jaguares

América: Carlos Bejarano (6); Jonathan Pérez (6), Danilo Arboleda (6), Pedro Franco (6), Pablo Armero (5); Alejandro Bernal (7), Avimiled Rivas (6), Jefferson Cuero (5), Carlos Lizarazo (5), Yesus Cabrera (8); Cristian Dájome (7).

Cambios: Larry Vásquez por Carlos Lizarazo (24 ST), Romir Balanta por Cuero (40 ST) y Johnny Mosquera por Yesus Cabrera (90+2).

D.T.: Fernando ‘Pecoso’ Castro



Jaguares: Wílder Mosquera (5); Juan Pablo Zuluaga (4), Edwin Ávila (), Leonardo Escorcia (), Fabio Castillo (5); Carlos Sepúlveda (5), Alexis Hinestroza (5), Mauricio Cortés (5), Juan José Mezú; Olmes García (6) y Juan Vogliotti (5).

Cambios: Pablo Rojas por Juan Vogliotti (11 ST), Juan Camilo Roa por Carlos Sepúlveda (12 ST) y Róbinson Aponzá por Olmes García (30 ST)

D.T.: Flabio Robatto.



Goles: Alejandro Bernal (6 PT), Cristian Dájome (38 PT) por América. Olmes García (32 PT) por Jaguares.



Amonestados: Pablo Armero (29 PT), Larry Vásquez (26 ST), Avimiled Rivas (37 ST), Pedro Franco (41 ST) por América. Juan Vogliotti (40 PT), Juan Pablo Zuluaga (26 PT) por Jaguares.



Expulsados: No hubo



Partido: Regular



Figura: Yesus Cabrera (8).



Estadio: Pascual Guerrero.



Asistencia: 200 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Nicolás Rodríguez (6)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal FUTBOLRED

Cali