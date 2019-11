América logra victoria de oro y se trepa parcialmente en el grupo B

Alianza Petrolera y América de Cali disputarían un partido en el que se jugaban en gran parte las opciones de clasificar a la gran final de la liga II – 2019. El onceno aurinegro con una leve esperanza, mientras que el equipo escarlata con la intención de sumar tres puntos y llegar al liderato del grupo B de los cuadrangulares semifinales.

Los primeros minutos del partido evidenciaron la iniciativa para América de Cali que con la apertura de la cancha por los costados generó volumen ofensivo, pero sin ser contundente en el frente de ataque. De otra parte, el conjunto petrolero un tanto impreciso en defensa, no encontraba la salida en fase ofensiva y se dejaba anticipar fácilmente.



En el minuto 12 del primer tiempo el juez central del compromiso decreta pena máxima, después de una falta dentro del área del jugador Jeison Palacios sobre Juan Segovia. El encargado del cobro en el minuto 15, fue Michael Rangel, quien remató fuerte a media altura sobre el palo de la mano derecha del portero Jerez, para decretar el uno por cero a favor del equipo escarlata.



La reacción de Alianza Petrolera no se hizo esperar, adelantando líneas fue en procura del gol de la paridad. Sobre el minuto 35 del primer tiempo, el juez central decreta pena máxima a favor del onceno aurinegro, tras una falta del jugador Sierra sobre Palacios. El encargado del cobro fue Jhon Vásquez, quien remató de forma sutil, el portero Neto Volpi, espero un instante y atajó el penal sobre el palo de la mano derecha de su portería. Así pues, se dilapidó una opción clara para igualar el marcador, por parte del equipo petrolero.



Terminaría el primero tiempo, con la victoria parcial a favor de América de Cali, que marcó la diferencia en el primer tiempo, demostrando carácter al momento de ir en busca de los tres puntos.



Para la segunda mitad, Alianza Petrolera tomó la iniciativa y fue en procura de igualar el marcador. América replegado y apelando al contragolpe busco aumentar el marcador, pero sin ser preciso en el último cuarto de cancha.



En el minuto 26 del segundo tiempo Jhon Vásquez tuvo una opción clara de gol, que no pudo concretar pues el balón se estrelló rebeldemente sobre el vertical izquierdo. El onceno escarlata se vería obligado a realizar una variante, por molestia física, abandonaría la cancha en el minuto 27, Rafael Carrascal e ingresaría Pedro Franco para apoyar el trabajo en el medio campo.



Sobre el minuto 43 del segundo tiempo se iría expulsado Jhon Vásquez, por agresión física a Marlon Torres defensor escarlata.



Así pues, culminaría el partido con la victoria uno por cero y el liderato parcial del grupo B para América de Cali. De otra parte, Alianza Petrolera se despediría de sus aficionados con derrota en el último partido de la temporada 2019, ya que resignó sus posibilidades de llegar a la gran final de la liga II – 2019.

Síntesis

Alianza Petrolera 0 – América 1



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6), Yhormar Hurtado (6), Luciano Ospina (5), Jeisson Palacios (5), Farid Díaz (5), Juan Ríos (5), Juan Mancilla (5), Diego Cuadros (5), Cleider Alzate (5), Jhon Vásquez (6) y José Correa (4).

DT: César Torres.



América: Neto Volpi (6), Daniel Quiñones (6), Marlon Torres (6), Juan Segovia (6), Edwin Velasco (6), Luis Paz (6), Rafael Carrascal (7), Carlos Sierra (6), Duván Vergara (6), Yesus Cabrera (6) y Michael Rangel (7).

DT: Alexandre Guimaraes.



Partido: Bueno.

Goles Alianza Petrolera: No hubo.

Goles América: Rangel (Penal 15 PT).

Cambios Alianza Petrolera: David Valencia (5) por Palacios (1 ST), Edwin Torres (5) por Correa (1 ST) y Estefano Arango por Cuadros (16 ST).

Cambios América: Juan Zuluaga por Quiñones (16 ST), Pedro Franco por Carrascal (27 ST) y Cristian Álvarez por Vergara (34 ST).

Expulsados Alianza Petrolera: Vásquez (43 ST).

Expulsados América: No hubo.

Amonestados Alianza Petrolera: Hurtado (12 PT), Palacios (18 PT), Ospina (9 ST), Alzate (16 ST) y Valencia (29 ST).

Amonestados América: Paz (32 PT), Sierrra (39 PT) y Álvarez (35 ST).

Detalle: Michael Rangel llegó al gol número 12 en la liga II – 2019 y quedó a un gol de German Cano.

Figura: Rafael Carrascal América de Cali (7).

Estadio: Daniel Villa Zapata.

Asistencia: 6.000 Espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Éder Vergara Lora (7).



JULIÁN CARREÑO.

El Tiempo Barrancabermeja.