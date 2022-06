Ya jugaron juntas, en clubes y en la Selección Colombia. Este domingo, en orillas distintas, Linda Caicedo, con la camiseta del Deportivo Cali, y Catalina Usme, con la del América, saldrán a la cancha del estadio Pascual Guerrero a buscar el título de campeonas de la sexta edición de la Liga Femenina. El juego se verá por Win Sports +, a partir de las 5:05 de la tarde.

El partido definitivo por la corona

Deportivo Cali llega con ventaja de 2-1, tras haber ganado el partido de ida de la final. Pero América confía en la remontada y en la actuación de la jugadora récord del torneo. En algún momento de sus carreras, Linda y Cata jugaron juntas. América salió campeón en 2019, derrotando en la final al Medellín-Formas Íntimas. Linda era apenas una niña, pero tuvo un torneo muy destacado: anotó siete goles, uno de ellos en el partido de ida de la final, y aportó una asistencia.



Sin embargo, al año siguiente de ese título, Linda aceptó el reto de unirse al Deportivo Cali, que en su primer año de la Liga Femenina no superó la fase de grupos. Siguió creciendo: su equipo quedó afuera en cuartos de final en 2020, en los que cayó frente a Millonarios. Pero en 2021 tuvo revancha y consiguió el título, en la final contra Santa Fe.



Hoy, Linda aún no tiene cédula de ciudadanía, pero ya celebró la consecución de dos estrellas, una con América y la otra, el año pasado, con el Cali, aportando cinco anotaciones y tres asistencias.



Además, su gran momento le permitió clasificar al Mundial Sub-17 con la Selección. Y se perdió el Sudamericano y la clasificación en el Sub-20, por lesión. Tras ese problema, Caicedo ha brillado en el torneo local.



Algunos expertos en la Liga Femenina dan por hecho que los días de Linda en el fútbol local están por terminar e incluso se habla de una posibilidad de ir al Barcelona.



“Hay que ir creciendo poco a poco, me queda este año acá en Colombia, hay que esperar si se da la oportunidad de salir el otro año. No hay nada seguro, solamente saldría, pero no tengo un equipo fijo”, dijo Linda, quien, además, fue fundamental para la clasificación de Colombia al Mundial Sub-17 femenino. A tan corta edad, ya tiene experiencia, y bastante, incluso en la Selección de mayores.



Del lado rojo, Catalina Usme es la líder del América adentro y afuera de la cancha. Integrante de este equipo desde su primer partido en la Liga Femenina, Cata no para de romper récords: es, de lejos, la máxima goleadora de la historia del torneo, con 53 anotaciones. Las que le siguen están a 25 de distancia y dos de ellas ya no están en Colombia: las venezolanas Oriana Altuve y Joemar Guarecuco. La otra, Manuela González, está en el Deportivo Cali.



“Siempre he dicho que en torneos largos es cuando más se ven los procesos, te deja ver una huella no solo física, sino técnica y táctica, ya la estructura de las dos instituciones salieron a relucir para esta final y para mí lo principal es que llegan dos equipos con proyectos estables y serios”, dijo Usme antes del primer partido.

Cali y América tienen un título cada uno. ¿De qué lado se inclinará la balanza?

