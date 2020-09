A trabajar: el campeón ya prepara su regreso a competencia

Luego de la autorización para reiniciar los entrenamientos grupales, América de Cali lo hizo este martes en la sede deportiva de Cascajal, con miras a los partidos de la final de la Superliga frente al Junior, de Barranquilla.

El actual campeón colombiano sabe que tendrá que redoblar esfuerzos para acercarse a lo que pretende su nuevo técnico, el argentino Juan Cruz Real.



Los itinerarios para los partidos ante el cuadro ‘tiburón’ están listos, con viaje el próximo lunes a la capital atlanticense, lo mismo que el regreso a Cali para el juego de vuelta y el desplazamiento, en chárter, a Porto Alegre, para medirse a Internacional el 16 de septiembre por la tercera fecha de la Copa Libertadores.



El preparador físico escarlata, Christian Juliao, atendió a Futbolred para entregar detalles del primer día de los entrenamientos grupales, las pruebas PCR que deben realizarse por exigencia de la Conmebol y el calendario a cumplir en próximos días.



¿De qué forma se llevó a cabo el retorno a trabajos colectivos?



“Fue un momento muy bonito porque después de casi 6 meses de que los muchachos no trabajaran de manera colectiva hoy pudimos volver a encontrarnos y hacer esa primera sesión de entrenamiento grupal que tanto anhelábamos todos. Fue muy parecida a la primera práctica de reinicio de trabajos individuales, porque debíamos tener paciencia, controlar la ansiedad, controlar todas esas ganas y deseos que tienen los muchachos y que esa ansiedad los podía llevar a arriesgar o a excederse por las ganas de sacar adelante la sesión, fue muy enfocada controlar ese estado emocional para que ellos pudieran tener un buen regreso a esas prácticas grupales. Los muchachos estaban muy contentos porque ya tienen fecha de inicio y que mejor que hacerlo en una final, en busca de un título que no tiene el América y que ellos sueñan con entregarle esa alegría a los directivos, a nuestras familias y a la afición en general”.



¿Hay que acelerar trabajos por la estrechez de tiempos y la agenda?



“Infortunadamente eso es lo que tenemos y debemos saber llevar, no podemos ahora quedarnos lamentando o quejando, el país está viviendo situaciones muy difíciles y tenemos que respetar las medidas que toma el Gobierno nacional, hoy estamos contentos, sabemos que nos queda poco tiempo para iniciar competencia, pero creemos y estamos conscientes de que era lo mejor en ese momento y vamos a trabajar y hacer lo que mejor podamos para estar en óptimas condiciones para ese inicio de liga”.



¿Cómo será la planificación en los próximos días, incluyendo el viaje a Porto Alegre?



“Vamos a trabajar de corrido, el día lunes estaremos viajando a Barranquilla, jugamos el martes, nos regresamos el 9, llegamos de una a realizarnos las pruebas PCR, como lo exige el protocolo de la Conmebol, cinco días antes del viaje a Brasil tener los requisitos que pide la Conmebol y llegar en óptimas condiciones al último partido de la Superliga el 11 con Junior y viajar el 14 a Porto Alegre en vuelo chárter desde Cali”.



¿Se va intensificar lo futbolístico?



“Sí, en estos momentos se va a trabajar en el modelo de juego, en todas las tareas integrales que quiere el ´profe’ para implementar esa filosofía que él quiere que los jugadores plasmen en el terreno”.



¿La idea es montar un equipo agresivo que presione al rival en su campo?



“Así va a ser, un equipo que busque tanto de local como de visitante ser el protagonista de cada partido, lógicamente mostrando un buen trato a la pelota, siendo un equipo muy rápido, muy agresivo y con buen fútbol”.



¿Esta final de Superliga mostrará igualdad de condiciones?



“Ambos equipos llegamos en la misma situación, pero estoy plenamente convencido de que se va a exhibir un motivo espectáculo para mostrar a nivel nacional e internacional”.



Inter viene con ritmo y es líder en el Brasileirao, ¿cómo se imagina ese partido de Copa? “Es un equipo que tiene grandes jugadores, ya tiene 11 partidos jugados, han encontrado un ritmo competitivo y una filosofía que quiere el ‘profe’ Coudet, pero nosotros estamos muy motivados con lo que tenemos y estamos convencidos de que podemos hacer una buena presentación. Por ahora nos preocupan estos dos encuentros de Superliga y ya llegará el momento para enfocarnos en el Inter”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces

