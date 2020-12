Tulio Gómez, de villano a galán del América en solo 90 minutos

Hace apenas una semana, tras empatar sin goles con Junior en Cali, muchos hinchas del América atacaban con todo al técnico Juan Cruz Real y al máximo accionista del equipo, Tulio Gómez. Hoy, el equipo está a 180 minutos de defender el título, si logra vencer en la final a Santa Fe.

Gómez llegó al América en 2016. Lo sacó de la B, lo metió a una semifinal en su primer año en primera y lo sacó campeón el año pasado. Sin embargo, algunos le dieron con todo y lo llamaron despectivamente ‘tendero’. Ahora, en charla con EL TIEMPO, reconoce el orgullo de llegar de nuevo a esta instancia, en un año difícil.



“Desde el comienzo estábamos muy ilusionados en repetir título este año, seguimos con (Alexandre) Guimaraes, sacamos los jugadores que creímos que no estaban a la altura, trajimos nueve jugadores de primer nivel pensando en título y Copa. Infortunadamente la pandemia no nos permitió seguir con algunos contratos”, explicó.



El máximo accionista rojo reconoce que los seis meses sin competencia los obligaron a apretarse el cinturón. “Guimaraes era el segundo técnico mejor pago del país después de Juan Carlos Osorio (Nacional). No podíamos sostener esos gastos, nos tocó salir de (Michael) Rangel, de (Matías) Pisano, pero quedó una base, que con la llegada de Juan Cruz (Real) había que acoplar”, señaló.

Tulio Gómez, máximo accionista del América. Foto: Archivo



Incluso, Gómez reconoce que este año dejó secuelas muy complicadas en lo económico: “Este año vamos a perder cerca de 15.000 millones de pesos. La clasificación a la Copa Libertadores nos da algo más de tres millones de dólares. Sin embargo, seguimos con cero taquilla: los clubes grandes vivimos de las taquillas y las ventas de jugadores, los ingresos de televisión y patrocinadores se redujeron. La nómina nos costaba 2.700 millones de pesos al mes, hoy estamos en 1.700”, aseguró.



Sin embargo, sigue siendo una nómina costosa: la del otro finalista, Santa Fe, vale hoy 500 millones de pesos al mes según contó su presidente, Eduardo Méndez.



Para Gómez, la unión del grupo y el liderazgo de algunos jugadores han ayudado a este momento dulce para el América, a pesar de que en redes sociales se habló de problemas de Real con algunos jugadores, como Carlos Sierra y Juan Pablo Segovia. Este último, según versiones de prensa, presentó este lunes su carta de renuncia.

“Adrián Ramos es un líder dentro y fuera de la cancha, también Luis Paz. Ellos fueron fundamentales para mantener el grupo unido. He aprendido que lo principal es que haya armonía, que estemos cohesionados. Acá salieron varios rumores, que el técnico estaba peleando con los jugadores. Eso fue mentira: hubo un gran manejo de grupo, que fue uno de los éxitos de Guimaraes y ahora con Juan Cruz: fuimos de menos a más, fuimos encontrando el equipo”, aseguró.



Real ha tenido que echar mano de jugadores de las divisiones menores y varios se han consolidado, como Santiago Moreno, Luis Sánchez, Daniel Quiñones y Pablo Ortiz. Pero Gómez se aferra a una vieja premisa: “Los jóvenes ganan partidos, pero los torneos los ganan los capos. Unos buenos pelados, acompañados por grandes, dan buenos resultados”.



El directivo no quiere tomarse revancha por las críticas, pero cree que a veces son demasiado fuertes: “En Cali, la prensa y las redes sociales son muy duras con los técnicos. Cuando llegó Guimaraes lo criticaron, lo vinieron a valorar en los últimos tres partidos. Si al médico (Gabriel) Ochoa, cuando llevaba tres títulos seguidos, decían que no le gustaba como jugaba, que era defensivo. Mucha gente me pedía la salida de Juan Cruz, pero los resultados son los que sostienen a los técnicos. Esto no es de simpatías o de encuestas: los resultados lo avalan”.



Gómez tiene claro que Real será el técnico en el 2021: “Si uno despide a un técnico por no ser campeón, en Colombia deben irse 34 todos los años: solo quedarían el campeón de la A y el de la B”, dijo. Y esperará al fin de semana para reunirse con el entrenador y armar el equipo del año entrante, con la idea de mantener la base del plantel.



