América anunciaría el 'bombazo del mercado': histórico goleador de Chile se acerca

Hay alegría en los pasillos de las oficinas del América de Cali, el club anunció este jueves las renovaciones del goleador Adrián Ramos y del volante Luis Paz. Sin embargo, estarían preparando el 'bombazo' del mercado de fichajes de Colombia.



Luego de varias reuniones con Marcela Gómez, nueva presidenta del club, Ramos ha decidido continuar con el conjunto americano tras recapacitar y echar pie atrás la decisión de no continuar vestido con la camiseta roja.



Ramos explicó por qué no se quería quedar y por qué continúa: “Al hincha le puedo decir que me quería ir porque no me gustaban algunas cosas, pero al ver que cambiaron tomé la decisión de seguir en mi casa”.



Yo había decidido irme, pero Marcela me habló y me contó lo que venía y no tuvo que convencerme, sencillamente seguí", agregó el experimentado delantero.

🇦🇹 Nuestros capitanes Adrián Ramos y Luis Paz renovaron su contrato con América de Cali y continuarán aportando su experiencia y liderazgo en busca de nuestros objetivos para la temporada 2024. ¡VAMOS, AMÉRICA! 🫡👹 pic.twitter.com/VpCwLKUL6K — América de Cali (@AmericadeCali) January 4, 2024

Eduardo Vargas acompañaría a Adrián Ramos en América

La noticia llenó de alegría a los hinchas americanos que sueñan con tener un equipo a la altura del escudo y la directiva trabaja en darle herramientas al técnico Lucas González para ser competitivo en Liga y Copa Sudamericana.



En las últimas horas, explotó el rumor de que el delantero de la selección de Chile, Eduardo Vargas, ha sido ofrecido al América de Cali, y en el club están analizando seriamente esta oportunidad única de contar con un artillero de talla internacional.



Según lo revelado en una conversación entre los periodistas Tito Puccetti y Paolo Arenas, el jugador podría llegar a Colombia si el club 'escarlata' llega a un acuerdo con el futbolista chileno.

"Fue ofrecido al América. Lo prestan a cero pesos, tienen que arreglar con el jugador", explicaron. El equipo colombiano no debería entrar a negociar con el Atlético Mineiro, dueño de los derechos deportivos del delantero, ya que se quiere liberar de su alto salario.



De acuerdo con la información del portal Transfermarkt, Eduardo Vargas, a sus 34 años podría vivir su primera aventura en Colombia y fichar por el histórico club caleño.



Eduardo Vargas sería el gran golpe del mercado colombiano por su extraordinaria trayectoria en equipos como Napoli, Valencia, Gremio, QPR, Universidad de Chile, Hoffenheim y Tigres UANL. Además, fue uno de los jugadores clave en Chile para conquistar la Copa América 2015 y la Copa América Centenario.

Eduardo Vargas Foto: EFE

En su larga trayectoria, Eduardo Vargas ha ganado la liga de México, la liga de Brasil y la liga de Chile. También conquistó la Copa Italia con el Napoli. A nivel de clubes ha disputado 513 partidos, ha marcado 120 goles y ha dado 57 asistencias en más de seis países y dos continentes.

