Análisis: lo bueno y lo malo del América en el empate con Nacional

América de Cali consiguió un empate con sabor a derrota este domingo en el Estadio Atanasio Girardot, ante un rival al que superó durante un largo tramo como Nacional y se quedó en la sexta casilla con 24 puntos en la fecha 15 de la Liga BetPlay 2020.

La última vez que América le ganó a Nacional en Medellín fue en febrero de 2009, 0-2, goles de Adrián Ramos y Víctor ‘el Curo’ Cortés. Esta vez parecía que volvería a lograrlo, pero las grietas en su sector defensivo lo llevaron a perder dos puntos valiosos en tiempo de adición que le hubiera permitido estar más tranquilo a esta altura del campeonato.



El próximo domingo (6:05 p.m.) América recibirá a Pasto, uno de los mejores conjuntos de la temporada, pero habrá que corregir. Estos fueron los aspectos buenos y malos ante Nacional en Medellín.



Buen trabajo en contención: La zona medular escarlata, conformada por Luis Paz, Felipe Jaramillo y Rafael Carrascal, estuvo muy concentrada para quitarle protagonismo a Yerson Candelo y Andrés Andrade.



Joel Graterol evitó más goles: En varias ocasiones, especialmente a los 15, 20 y 26 minutos del complemento, el arquero venezolano fue determinante para evitar que Nacional le anotara por intermedio de sus laterales con balones que iban ceñidos a la base de los dos verticales. En los goles verdolagas no tiene culpabilidad porque lo fusilaron.



Presión alta: Esa es una de las características que viene mostrando el campeón colombiano desde que llegó Juan Cruz Real y que le ha dado resultado, ahogar a su rival en su propio terreno y no dejarlo pensar, algo en lo que cayó Nacional, que encontró las dianas en dos jugadas aisladas.



La defensa se comportó bien en el comienzo del juego, pero luego falló: Vladimir Hernández y Jefferson Duque fueron sombras en el ataque de Nacional durante un gran porcentaje del juego, porque no pudieron conectarse con Andrés ‘el Rifle’ Andrade. Después, las fallas de la zaga roja hicieron que se cayera la estantería roja.



Vergara desnivela mejor por la izquierda: Santiago Moreno arrumó dos defensas verdolagas, el balón le quedó a Brayan Córdoba que lo dejó en Duván Vergara y el extremo monteriano sacó desde fuera del área y frente a la portería un derechazo al palo izquierdo para vencer a Aldair Quintana, al minuto 41 de la primera parte.



Le sacó provecho a la línea de tres en la defensa de Nacional con las transiciones: Santiago Moreno y Vergara fueron superiores a la zaga verdolaga, gracias a su movilidad y rapidez, mientras el debutante peruano Marco Aldair Rodríguez trató de responder como pivote y en la tarea de abrir espacios. Las transiciones fueron buenas, pero le faltó ser más certero.



Se perdió control en mitad de cancha: La tarjeta amarilla que recibió Felipe Jaramillo en el minuto 22 del primer tiempo obligó a que Juan Cruz Real decidiera en el comienzo del segundo periodo la entrada de Edwin Velasco para, sobre la marcha, ubicar prácticamente una línea de 5 atrás, que finalmente terminó enredando al plantel y dándole vía al elenco paisa para lograr la igualdad.



El gol de la ventaja llegó en un momento clave: Vergara fue a presionar a Brayan Rovira, el balón le quedó a Jhon Arias, quien metió el centro atrás y el recién ingresado Carlos Sierra le pegó de zurda a los 28 minutos del segundo tiempo para el 0-2, en un instante en que terminó de confundir a Nacional. Sin embargo, en términos generales, faltó contundencia para haber convertido en otras oportunidades que se generaron en el área verdolaga.



Errores defensivos en los goles de Nacional: Deinner Quiñonez se inventó una buena acción individual en el área y con permisividad de la defensa centró para que Andrade punteara el balón a los 35 minutos y lograra el 1-2 parcial. Mal Velasco y los dos centrales.



Luego, a los 49 del complemento Nacional envió un balón desde su sector defensivo, Duque lo peinó y de nuevo entre Marlon Torres y Edwin Velasco dejaron rematar a Brayan Rovira, con lo que el cuadro antioqueño salvó un punto en la última jugada del partido.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces

