La era Juan Carlos Osorio ya terminó en el América, pero su asistente, Pompilio Páez, se quedó unos días más en el club. y lo hizo para dirigir el partido contra Millonarios, que al final ganó 3-2, en un partido para redimirse con la hinchada.

El resultado acerca a los ocho al equipo vallecaucano, que espera concretar el regreso de Alexandre Guimaraes, quien sacó campeón al América en el segundo semestre de 2019. Este fue el análisis de Páez del triunfo contra Millos.



El balance: “Tuvimos tres entrenamientos y quiero felicitar a los directivos de América, al profesor Osorio porque dio el permiso, sino yo me hubiera ido con el profesor, pero yo soy un trabajador de equipo y debo ser un profesional; todos los muchachos son mis jugadores, les voy a hacer mucha fuerza. Hoy teníamos entre todos una misión: competir, mejorar el rendimiento individual y colectivo en lo que tiene que ser de atacar y defender, este equipo tiene 10 meses donde ha jugado a atacar, pero por las circunstancia y demás problemas, había que hacer otras cosa, darle seguridad al equipo y eso se consigue del mismo esquema 1-4-3-3, pero jugar un 2-1 en la mitad, con dos jugadores que están acostumbrados a ello”.



América, muy afectado por la ausencia de varios jugadores



Las bajas: “También nos la colocó difícil el fútbol, Portilla no pudo jugar, que era el que iba a jugar con Luis, pero no lo quise arriesgar como tampoco lo quise hacer con Luis Sánchez, que por ahí podría estar jugando 15 o 20 minutos. Entre todos hablábamos de la importancia de este partido, comenzar a revertir esta situación ante el mejor equipo del circulación de balón con trabajo, un proyecto de dos o tres años y a través de ese doble 5, defender juntos y progresar con los laterales”.



El buen arranque: "En el primer tiempo hicimos un trabajo de posicionarnos muy bien, cerramos los intervalos y no le permitimos a Millonarios esas asociaciones, porque había poco espacio y aparte de eso colocamos las líneas mucho más juntas sin meternos tan atrás. Hicimos la tarea bien en cuanto al orden, pero nos faltó la segunda tarea, defendernos con la pelota”.



Cómo afectaron las diferencias con los directivos: “Desafortunadamente se empaña el triunfo con los dos goles de Millonarios, porque el fútbol es tan implacable que hubo muchas diferencia entre el cuerpo técnico y la junta directiva, el uno por un lado y otro por el suyo, de esa manera no se construye un equipo, el fútbol te castiga tarde que temprano y le transmite todos esos problemas a los jugadores, porque los únicos que sacan adelante ello son los jugadores”.



El susto del final: “Felicitaciones a mis jugadores porque hicieron en gran parte el trabajo, de pronto todo lo que hicieron con la mano, en los últimos tres minutos lo borraron de cierta manera con el codo, pero nos alcanzó y si hubiese durado 5 minutos más, de pronto lo perdemos y me tengo que ir a Pereira a pie, la verdad, increíble. El fútbol es un estado de ánimo y nos dio hoy una lección”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15