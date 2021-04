¿América, local en Palmaseca? Este es el panorama

A casi 15 días del debut en Copa Libertadores, América de Cali todavía no encuentra un escenario alterno al Pascual Guerrero para disputar los partidos nocturnos que le correspondan en Copa Libertadores o en su defecto en la última fecha del ‘todos contra todos’, por lo que vislumbra será la definición de los cupos faltantes para los cuartos de final de la Liga I-2021.

Después de tener un preacuerdo con el Imder de Armenia para el préstamo del Estadio Centenario las cosas no salieron bien y el Alcalde de esa ciudad reversó la decisión inicial ante la alta ocupación de las unidades de cuidados intensivos después de Semana Santa. Los directivos del elenco vallecaucano también sondearon a Pereira, pero ‘La Perla del Otún’ no escapó a la situación del Eje Cafetero.



Ahora, después de analizar varias posibilidades sin encontrar respuesta, los directivos ven, contra el reloj, una opción en el estadio del Deportivo Cali, en Palmaseca, que cuenta con todas las condiciones para albergar certámenes internacionales. Tampoco habrá cruce de compromisos porque el elenco dirigido por Alfredo Arias quedó este martes por fuera de la Copa Suramericana.



Sin embargo, la rivalidad entre ambas hinchadas haría que el tema se torne complejo, ya que la parcial verdiblanca no vería con buenos ojos la cesión del templo ‘azucarero’ al tradicional rival de patio y podría generar inconvenientes de orden público.

Estadio Deportivo Cali Foto: Santiago Saldarriaga / Archivo EL TIEMPO



No hay ninguna duda que por el tema logístico lo ideal sería jugar en Palmaseca, ya que el club debe entregarle los partidos como local a sus patrocinadores y al tener que desplazarse a otra ciudad fuera de la región los costos para mover la logística de vallas y demás implementos aumentan considerablemente.



Mientras aparece el escenario, el campeón colombiano también espera que la Dimayor le siga programando sus partidos como anfitrión para iniciar a más tardar a las 3:30 p.m., y que de igual forma lo haga la Conmebol en la Copa Libertadores.



Futbolred contactó a Mauricio Romero, presidente ejecutivo de la institución escarlata, para hablar de diversos aspectos logísticos, de la actualidad y lo que viene el sábado en un partido trascendental frente a Jaguares en Montería.



Sobre la preocupación por no tener todavía un estadio alterno en el que se juega actuar de noche, Romero manifestó: “Teníamos Armenia y de alguna manera conversaciones con Pereira, pero ante el movimiento que hubo en el Eje Cafetero esta Semana Santa se dispararon los contagios y la ocupación en cuidados intensivos, y de una nos negaron el permiso porque no querían arriesgar a tener más inconvenientes con ese tema. Tenaz porque nos dejaron perjudicados, estamos mirando qué opciones tenemos a través de Dimayor para jugar no solo el último partido de la fase regular de la Liga, que seguramente los van a tirar de noche todos en el mismo horario, sino los tres juegos de Copa Libertadores de local, nosotros le enviamos carta a Conmebol por Federación para que nos programen en el día, pero no nos han contestado todavía”.



En cuanto a la falta de iluminación por los trabajos que se realizan hasta mayo en el estadio sanfernandino, dijo que “en el Pascual solo podemos empezar máximo a las 3:30 p.m., y difícilmente por tema de horario ‘prime time’ tirarán la última fecha a esa hora”.



Volviendo a la posibilidad de Palmaseca, confesó que “sería la mejor decisión para nosotros, se ha visto en muchos lados que los equipos locales se ponen de acuerdo, no me cierro a esa posibilidad, pero sería la más remota, es una decisión complicada por temas de ciudad”.



De los otros escenarios que entrarían en lista dijo que “es muy complejo, a nosotros nos está tocando asumir un chicharrón que no es nuestro, a nosotros nos dijeron en medio de un torneo que el cambio de luminarias iría hasta el 15 de abril y que no íbamos a tener problemas en Copa Libertadores, las obras se retrasaron por obvias razones, eso no es culpa de nadie, y ahora nos mandan una carta diciendo que va hasta el 30 de mayo y nosotros estamos buscando estadio en medio del tercer pico de la pandemia, nadie nos quiere prestar el escenario por el movimiento que tiene América a nivel nacional, toca mirar a ver cómo nos ayuda la Federación, porque todas las obras se están haciendo por tema de Copa América y es algo que Conmebol exige y nosotros no tenemos nada que ver, vamos a ver, alguna cosa tenemos que conseguir”.



No obstante, Romero considera que sería más sencillo que se manejen los partidos vespertinos en el campeonato local: “Con Dimayor no veo mayor inconveniente, es más, este último partido uno entiende que todos tienen que ser a la misma hora por tema de transparencia y sana competitividad, ellos nos han ayudado, los últimos partidos que hemos jugado han sido a las 3:30 de la tarde, nos ha costado mucho a esa hora, pero lo hemos hecho. El problema con la Conmebol por reglamento es que debemos tener un estadio alterno habilitado para un horario que es el que ellos manejan, en la tarde-noche y noche, que es lo que no podemos garantizar hoy. Ese es el gran inconveniente que tenemos hoy”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces