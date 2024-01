América de Cali tendría 'plan B' si falla la pista Ricardo Gareca: es un DT mundialista

América de Cali dio la gran sorpresa en el Fútbol Profesional Colombiano. A altas horas de la noche de este lunes, anunció la salida oficial del técnico Lucas González, a solo seis días del arranque de su debut en la Liga colombiana.



"América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y público en general que el director técnico Lucas González no continuará al frente del equipo profesional", se lee en el texto compartido por el equipo escarlata.

📄 Comunicado oficial | Lucas González pic.twitter.com/pxFBGVfrAn — América de Cali (@AmericadeCali) January 16, 2024

En el comunicado oficial no se explican la razones por las cuales el DT bogotano abandona el banquillo de los 'diablos rojos'. Versiones extraoficiales hablan de una presunta pelea entre Lucas y Marcela Gómez, hija de Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali.



La noticia cayó como baldado de agua fría en los jugadores, quienes ni por las curvas esperaban una decisión de este tamaño. El plantel se venía preparando bien en la pretemporada y venía de superar en un amistoso a Cerro Porteño (1-0).



El propio Arturo Vidal, que ha sido muy asociado al club, pero no ha firmado ningún contrato, reaccionó con sorpresa a tremenda decisión en un en vivo de Twitch: "Pónganse serios", dijo cuando leyó los comentarios de sus seguidores que le anunciaban la noticia. "No puede ser", exclamó cuando conoció que era oficial.

Ricardo Gareca Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO

En Cali se advierte que los directivos ya han hablado con el argentino Ricardo Gareca, quien fue técnico de la selección de Perú y se encuentra sin equipo. Pero la pista del 'Tigre' es complicada por su alto sueldo que no sería inferior a los tres millones de dólares anuales.



Gareca es un hombre querido en el América de Cali, fue uno de los goleadores en la época de oro del elenco vallecaucano y bajo el mando del DT Gabriel Ochoa Uribe alcanzó varios títulos nacionales y figuraciones importantes en la Copa Libertadores.



Sin embargo, los directivos se mueven rápido en el mercado y ya tendrían un 'plan B' si no consiguen el 'sí' de Ricardo Gareca.

Luis Fernando Suárez (izq.) celebra con Keylor Navas (der.) la clasificación de Costa Rica a Catar 2022. Foto: Alberto Estévez. Efe

Según una versión entregada por el Vbar Caracol, el América de Cali estaría pensando en el entrenador colombiano Luis Fernando Suárez, quien en su larga hoja de vida tiene haber dirigido a Equidad, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga en Colombia.



Además, tiene una trayectoria envidiable a nivel internacional, fue seleccionado de Ecuador y Honduras, equipo con los que logró clasificar a dos Copas del Mundo.



Actualmente, el técnico colombiano tiene contrato en vigor con la elección de Costa Rica y su pista también se hace difícil para el conjunto 'escarlata'.

Luis Fernando Suárez, dirigiendo a Honduras en Brasil 2014. Foto: Efe - Archivo EL TIEMPO

En Cali, también se barajan los nombres del colombiano Santiago Escobar y el venezolano César Farías, quienes completan la lista de técnicos que han sido asociados al América de Cali.

