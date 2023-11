Denuncian grave amenaza de barra brava de América de Cali a una periodista de deportes

Hay polémica en Cali por una amenaza a una periodista de RCN Radio y Televisión. Viviana Llorente recibió mensajes de muerte por parte de una barra brava del América de Cali tras un informe periodístico.



La periodista fue la encargada de hacer una investigación profunda sobre una ola de actos violentos que se dieron en la capital del Valle del Cauca entre las barras del América de Cali y el Deportivo Cali.

Barra del América Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO

Según lo revelado por su informe, hinchas del Junior de Barranquilla y del Deportivo Cali ingresaron en una casa de la barra brava del club escarlata y se robaron ciertos elementos que utilizaban en el estadio Pascual Guerrero.



Se llevaron hasta 16 banderas y varios instrumentos musicales, explicó en su informa la periodista. Este lunes 27 de noviembre se mostró un avance de la emisión del trabajo periodístico en el canal RCN, un día después llegaron las amenazas contra Viviana.

Imágen de referencia. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Los supuestos hinchas, al saber que la periodista estaba trabajando sobre ese tema, colgaron un mensaje muy amenazante en las instalaciones de RCN en el que le hicieron una advertencia a la periodista e insultó al medio de comunicación.



“Viviana LL no juegues con el diablo", fueron las palabras de la pancarta.



El hostigamiento no queda ahí, también ha recibido mensajes amenazantes como "Va a sacar algo del Br...", "Te vamos a matar", "Paga escondedero porque te vamos a desaparecer... o borras el informe o te matamos a vos", "Estás jugando con candela y te vas a quemar, no vaya a dar el 'patazo'... que te voy es a fumigar" y "Por tu bien y el de tu familia no jodas con tus documentales, no se ponga a invocar al diablo".

Barra del Barón Rojo Sur en el Pascual Guerrero Foto: Archivo EL TIEMPO

RCN se pronunció sobre las amenazas y repudió los hechos: "A propósito de un grave caso de violencia en Cali, que es sintomático de lo que está pasando con algunos malandros que se han colado en el fútbol y en los estadios, el equipo periodístico de Noticias RCN ha recibido serias amenazas de muerte por desarrollar su trabajo. Por eso hacemos esta reflexión”.

