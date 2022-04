Aunque el América derrotó a Millonarios en la fecha 14 de la Liga BetPlay, el cuadro escarlata y el fútbol colombiano no tienen nada que celebrar.



En la tarde de este sábado, Miller Stiven Falla, de 15 años, integrante del Andino Fútbol Club, la franquicia del América de Cali en Bogotá, fue asesinado por dos ladrones en el barrio Patio Bonito, de la localidad de Kennedy.

Todo por un celular

Foto: Archivo ET

Según contó su padre, Jhon Falla, el menor fue asesinado "por robarle el celular".



"Cuando él se levantó la camiseta para darle el teléfono a los delincuentes, uno de ellos le disparó en el abdomen. Mi hijo cayó al suelo y se quedó mirando a una de las compañeritas que lo acompañaban. 'Tranquila, no pasa nada', le dijo. Después, se fueron cerrando sus ojos", relató el padre angustiado a 'Caracol TV'.



"A mi hijo lo llevaron para la Clínica de Occidente, pero llegó sin signos vitales", concluyó.



En diálogo con Leonardo Ballesteros, de 'CityTV', el padre entregó más detalles de lo ocurrido.



"Lo más triste es que, según cuentan las niñas, Miller en ningún momento se opuso a entregar el celular. De pura alegría le metieron el tiro...", manifestó.



El último mensaje que habría recibido el joven antes de ser asesinado fue un recordatorio de su padre de que "el domingo tenía partido".



"¿Mañana me llevas?", preguntó el menor.



"Si Dios quiere", comentó el padre.



Las autoridades anunciaron que ya están trabajando en la investigación del caso.

Pronunciamiento del América de Cali

Tulio Gómez, máximo accionista del América. Foto: Santiago Saldarriaga/EL TIEMPO

Con tan solo horas de conocerse el lamentable hecho, Tulio Gómez, el maximo accionista del América de Cali, condenó lo ocurrido con un mensaje en sus redes sociales.



"Estos malditos ladrones asesinaron a un niño por robarle un celular, era de la filial de America Andino de Bogotá, deberían fusilar a todos esos asesinos", apuntó Gómez.



Pronunciamiento del ministro de Defensa

Diego Molano, ministro de Defensa Foto: Ministerio de Defensa.

Este lunes, Diego Molano, ministro de Defensa, se pronunció en redes sociales por el asesinato de Falla.



"La muerte del joven deportista Miller Stiven Falla a manos de bandidos por robarle su celular en Bogotá no quedará impune. Condolencias a su familia. Di instrucciones a la Policía Nacional para capturar a responsables, que se aplique pena severa de la #LeySeguridadCiudadana", expresó.

