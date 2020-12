Las cinco razones por las que América no pudo ganarle a Junior

América de Cali tuvo una floja presentación este domingo en el partido de ida en las semifinales de la Liga 2020 y deberá ganar en Barranquilla el próximo domingo para disputar nuevamente el título del certamen.

Esta vez, con las lesiones tempraneras de Teófilo Gutiérrez y Luis ‘Cariaco’ González, Junior perdió dos hombres claves en su idea atacante, pero el cuadro dirigido por Juan Cruz Real fue incapaz de aprovechar esas bajas y terminó jugando a lo que saliera. Con este, ya son cuatro compromisos en línea en que los 'diablos' no pueden sacar los tres puntos en su estadio.



Pese a que la serie continúa abierta con la división de honores, el pesimismo volvió a la afición escarlata, porque no saben realmente cuál es el momento del campeón colombiano, que ofreció un panorama muy distinto al del partido contra Nacional en Medellín, que le permitió la clasificación a la semifinal.



El plantel sabía que tenía que ganar para asegurarse en la Copa Libertadores del próximo año, pero fue impotente, por lo que ahora la obligación se traslada a Barranquilla, donde no estarán Cristian Arrieta y Duván Vergara por acumulación de tarjetas amarillas.



Aquí están las razones del empate rojo en el Pascual Guerrero:



Confundido totalmente: Pese a que tenía la obligación de salir a proponer en casa, el cuadro escarlata no fue claro y mucho menos contundente para someter a Junior, que incluso en el promedio del segundo tiempo se montó en el partido y llevó susto a la zaga escarlata.



Bajos aportes individuales: Yesus Cabrera y Santiago Moreno eran los únicos que intentaban hilvanar juego ofensivo, mientras Duván Vergara y Adrián Ramos estuvieron lejísimos de su nivel habitual y así no se podía esperar más del ataque rojo.



Escasa generación de fútbol: América no tiene un ‘10’ natural, pareciera que Luis Sánchez quiere asumir el rol, pero se queda corto, y otro jugador de buen manejo como Yesus Cabrera es utilizado últimamente como volante interior, para ayudarle a Luis Alejandro Paz.



Poco peso ofensivo: Controlados Vergara y Ramos, no había mucho más por ver en la propuesta del local, que apenas pudo llegar a través de un remate de Luis Sánchez que salvó Sebastián Viera por encima del horizontal y en una acción que Santiago Moreno no supo resolver ante el guardameta uruguayo.



Los cambios no ofrecieron respuesta: Jhon Arias y Émerson Batalla entraron en la parte complementaria y su presencia no sirvió para darle una nueva cara a su equipo. Definitivamente, las opciones en la suplencia son pocas para el entrenador argentino.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

@marquitosgarces