América: las cinco claves del empate contra Nacional

América de Cali sigue fuera de los primeros ocho en la Liga I-2021 y sumando de a un punto, pero el de este domingo, por las circunstancias el rival, se celebró por el plantel como un triunfo en el Atanasio Girardot.

Es cierto que esa casilla 11 con 7 puntos no le luce al campeón colombiano, que ha ganado 4 unidades fuera de su estadio, y se encuentra a 5 del octavo, Equidad, pero revisando todos los aspectos, sin duda es un buen resultado el que sacó el elenco dirigido por Juan Cruz Real en Medellín.



Después de superar el covid-19 el entrenador argentino volvió al banquillo y mostró un equipo combativo que en el segundo tiempo no descansó hasta equilibrar el marcador.



Estos fueron los detalles que marcaron la presentación del equipo rojo de Cali ante Nacional:



En el inicio no funcionó la marca en mitad de cancha: Nacional hizo superioridad numérica con Jarlan Barrera y Andrés ‘el Rifle’ Andrade para tocar en corto, así le crearon muchas dificultades a Luis Alejandro Paz, además de que originaron varias acciones ofensivas.



Se descuidó la banda izquierda: Santiago Moreno no fue solidario en el aporte defensivo y permitió que Yerson Candelo se convirtiera en el hombre más desequilibrante de Nacional por su sector, habida cuenta que Jonathan Alvez era el único jugador en punta del local.



Por allí mismo apareció Danovis Banguero para servirle el esférico a Jarlan Barrera, quien lo mandó contra las piolas, pero del VAR le indicaron al ábitro Jorge Guzmán que había mano del volante de Nacional.



Pablo Ortiz también se vio lejos de su nivel y en los dos goles dubitó, primero en el centro de Yerson Candelo y luego cuando Jarlan lo enganchó entrando al área.



Equilibró las bajas con sacrificio de sus fichas: América no tuvo por lesión a Duván Vergara y Adrián Ramos, jugadores que representan los hombres de experiencia y desequilibrio en el arco rival, pero la verdad es que superó el dominio de Nacional a través del juego de conjunto, en el que todos ponían para equilibrar el cotejo.



Los rojos trataron siempre de juntarse de primera intención y así ganaron terreno en una defensa verdolaga que deja muchos espacios.



Carrascal le dio otro aire al América: Son muchas las voces que se preguntan cuál es la razón de que un jugador como Rafael Carrascal no es titular en América. Este domingo ingresó por Luis Sánchez a los 9 minutos del segundo tiempo y le dio mayor presencia y manejo de pelota en el sector de volantes.



El olfato de Díber Cambindo: El atacante caucano tuvo una sola opción y la aprovechó al minuto 33 tras centro de Cristian Arrieta retrocedió y con bonito cabezazo le ganó en el salto a Yerson Mosquera para el 1-1. Después a los 17 minutos del complemento se le presentó la segunda opción clara en un contraataque, pero remató desviado sobre el palo izquierdo.



Lo peor es que luego de esa jugada vino el gol de Jarlan Barrera, en la que la defensa estaba mal parada y el volante verdolaga hizo gala de una gran maniobra para dejar el 2-1.



Gran definición de Yesus: América había hecho méritos para obtener por lo menos el empate, y lo logró a los 48 minutos del complemento, en tiempo de adición cuando Yesus Cabrera tomó un rebote en el pie de Emmanuel Olivera y con zurdazo zurdazo venció a Aldaír Quintana sobre el palo izquierdo.



