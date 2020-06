¡Toca las fibras! Así se despidió Guimaraes del América de Cali

Luego de que América de Cali anunciara oficialmente este martes por sus redes sociales la desvinculación de su cuerpo técnico anterior, comandado por Alexandre Guimaraes, al vencerse el contrato que tenían hasta el 14 de junio, el brasileño nacionalizado costarricense envió una sentida carta de agradecimiento a los jugadores, hinchas y periodistas.

Como se sabe, dicho contrato había sido suspendido dos meses antes de forma unilateral, ya que las partes no se pusieron de acuerdo en una rebaja salarial. Los jugadores del club, en su mayoría, lamentaron la decisión.



(También lea: Carlos Bacca volvió a anotar con Villarreal en la Liga)



El entrenador recordó los momentos gratos que vivió en la institución, a la que sacó campeona en el segundo semestre de 2019 luego de 11 años de frustraciones.

Esta es la carta:

“Estoy aún como los jugadores que los ponen, o ponemos, faltando poco para terminar el partido, cuando el árbitro pita el final decimos: tan lindo que estaba y ya terminó...



No tengo ningún reproche a nadie. Uno pone y Dios dispone. No estoy triste porque haya terminado esta aventura con la “mechita”, más bien estoy feliz de que haya podido vivirla.



(También lea: Los tres candidatos para llegar a la dirección técnica del América)



Una vez leí que el fútbol era una búsqueda de emociones fuertes. Y eso es lo que recordamos una vez concluido un partido o, en nuestro caso, una estadía en un equipo.



Y no estamos hablando de uno cualquiera.



Fuimos constatando la grandeza de América de Cali desde el momento del anuncio de nuestra contratación hasta su final.



Sabíamos que iba hacer muy difícil, pero la dificultad de la tarea nunca nos quitó la ilusión de conquistar el corazón de los jugadores y de la hinchada.



Y si eso se logra desde el principio, como nos pasó con nuestros futbolistas en el América, el camino es más llevadero y resistente ante las adversidades. De ahí esa compenetración que tuvimos durante todo nuestro paso por el club americanista.



A veces las cosas no tienen que durar tanto para que sean identificables. Pero si desde el comienzo los caminos están claros y las rutas para recorrerlos también, los unos y los otros van entendiendo que mejor hacerlo juntos que separados. De ahí el agradecimiento eterno a ellos y a todo el ‘equipo al lado del equipo’.



Sin ese espíritu colectivo que entre todos construimos en América de Cali, hubiera sido más que difícil conseguir la estrella 14 y volver a jugar Libertadores.



Pocas veces, y ojo que ya llevo en esto un poco de tiempo, he oído tanto la palabra gracias. Cuando los agradecidos somos nosotros con ellos los futbolistas, los que estuvieron desde el principio, los que se fueron, más los que llegaron nuevos. Y con los hinchas. Gracias a ustedes más bien por habernos dado tanto amor, respaldo, entrega y cariño. Han sido 365 días vividos trabajando muy duro y bien, sin nunca perder la fe en lograr el objetivo: volver a poner a América de Cali en lo más alto del fútbol colombiano. Nos vamos con la satisfacción del deber cumplido y dejando las ‘guimaretas’ para otra próxima celebración”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali