Juan Cruz Real y Tulio Gómez: de odiados a adorados

Dos de los artífices del título número 15 del América en la Liga vivieron un semestre en el que recibieron mucho palo, uno desde el banco y el otro, en las oficinas del América. Pero los dos pueden mostrar hoy credenciales como campeones. Juan Cruz Real, el técnico, y Tulio Gómez, el máximo accionista, respondieron a sus críticos con una nueva estrella.

Juan Cruz Real llegó al América en busca de ganarse un lugar luego de la salida de Alexander Guimaraes, que puso el listón muy alto, después de haber conseguido la estrella 14 en el segundo semestre del 2019. Su palmarés era tan corto que muchos aún no tienen claro que Juan Cruz son sus dos nombres y Real es su primer apellido.



Real, devoto del Señor de los Milagros, no fue querido, pero la directiva se la jugó con él. Incluso, desde antes de la llegada de Guimaraes, Tulio Gómez lo tenía en la carpeta, tras verlo trabajar en Alianza Petrolera. La apuesta les salió a los dos.



“Las críticas que nos hicieron, algunas nos permitieron aprender, otras creo que fueron injustas. Creo que deja una experiencia de vida porque al final, uno es un trabajador como cualquier otro. No estoy para pasarle cuenta a nadie”, dijo Real, quien se fue a descansar a Estados Unidos, pero tiene una promesa pendiente: irá a pie desde el estadio Pascual Guerrero hasta la basílica de Buga a darle gracias al Señor de los Milagros.



Como jugador, Cruz Real comenzó en Independiente (1995), pasó por el Deportivo Español, Arsenal de Sarandí, Independiente Rivadavia, Almirante Brown, Roulado de Haití, Unión San Felipe de Chile, Brampton, Hamilton y Astros-Vasas, estos tres últimos del fútbol canadiense, donde se retiró. Tampoco fue muy recordado su paso por Millonarios en 1998: jugó diez partidos y anotó un gol, contra Nacional, en Medellín.



Tras su retiro, hizo el curso de entrenador en la AFA y también se preparó como técnico en la Uefa. Y en Canadá comenzó a trabajar como entrenador de divisiones menores.



Su primer club como DT fue el Belén de Costa Rica, y luego estuvo en Estudiantes de Mérida, en Venezuela, hasta que Alianza Petrolera lo contrató en 2017. No hizo mucho ruido en Barrancabermeja.



El año pasado asumió un reto complicado: tomó a Jaguares en el remate de la campaña 2019 y lo salvó del descenso en la última fecha. Sin embargo, en marzo de este año se fue de Montería con una campaña con muchos altibajos: puntos altos, como el 4-1 al Millonarios, y una serie de derrotas que aceleraron su salida.



El DT, nacido el 8 de octubre de 1976, tomó un grupo diezmado frente a la salida de jugadores que fueron claves en el título del año pasado, como Michael Rangel y Matías Pisano. Conformó su columna vertebral y echó mano de la cantera para consolidar un grupo fuerte.



“Desde el primer día en que llegamos, los jugadores se pusieron a disposición, querían seguir ganando cosas, a pesar de que veníamos con una metodología distinta, con una idea de juego diferente a la que venían realizando. Nosotros hace solo cinco meses que estamos en el club, sabíamos que veníamos a un lugar de mucha exigencia”, señaló el DT.



Por su parte, Tulio Gómez tuvo que capotear a los críticos, que no veían con buenos ojos el cambio de un entrenador que había dirigido incluso en un Mundial, como Guimaraes, por otro que apenas está construyendo una hoja de vida.



Pero Gómez estaba tan convencido de sus decisiones que en sus redes sociales confesó lo siguiente: “Ayer a las 4:14 p. m. que vi esta copa en El Campín, la cogí, la abracé y le dije, ‘mi amor: Dios mediante, usted se va esta noche con nosotros para Cali’, y gracias a Dios se vino con nosotros”.

Ayer a las 4:14 pm que vi esta copa en el Campin la cogí, la abracé y le dije, mi amor: Dios mediante ud se va esta noche con nosotros para Cali, y gracias a Dios se vino con nosotros pic.twitter.com/dwKl5Bxzl6 — tulioagomez (@tulioagomez) December 28, 2020



Ahora, el máximo accionista del América espera mantener a Real en la dirección técnica. “Ni él va a pasar una carta de renuncia, ni nosotros le pasaremos una carta para que se vaya. Queremos un proyecto a largo plazo y potenciar la cantera. A nosotros siempre nos gustó la forma como juega. Me decían que no ganaba nada en Jaguares, pero él allá no tenía herramientas”, le dijo a Antena 2.



Un día después de coronarse campeón, ya Gómez tenía listas tres caras nuevas para reforzar el equipo, que, además, tendrá el reto de volver a la Copa Libertadores, directamente en la fase de grupos.



Diego Novoa, portero de Equidad, suplirá la salida de Éder Chaux, quien se irá al Junior de Barranquilla. También llegarán el zaguero central Jerson Malagón, procedente del Deportivo Pasto, y el también defensor Óscar Cabezas, que pasó por Patriotas y Rosario Central. El sueño sigue.



