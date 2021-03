Juan Cruz está conforme con sus jugadores: ¿le alcanzará?

Juan Cruz Real sigue en una racha de empates con su América de Cali. El bicampeón de Colombia no encuentra las fórmulas y las bajas de Adrián Ramos y Duván Vergara le han costado. Este domingo, tras el empate contra el Pasto, el técnico hizo su análisis.



Cambio del equipo. Creo que el primer tiempo me parece que en la construcción tuvimos muchas imprecisiones en el inicio de la jugada. El gol de ellos viene de una imprecisión en salida. En el segundo tiempo los muchachos entraron bien, estuvimos más fino, tuvimos el control del juego, creo que además del empate pudimos haber ganado el partido. Nos falta tener la eficacia para finalizar. Me gustó la recomposición del equipo para el segundo tiempo. En la primera parte los muchachos corrieron y se entregaron, pero en la segunda parte se mejoró y debimos llevarnos el partido.



Regalar el primer tiempo. No es que lo regaláramos. Siempre digo lo mismo, uno no quiere jugar mal o estar impreciso. Hubo situaciones no forzadas. En los primeros 20 minutos tuvimos imprecisiones y eso contagió. No pudimos presionar al rival, pero repito que en el segundo tiempo mejoramos. Hay que recordar que estábamos en la altura y el rival juega también. Por lo que hicimos en el segundo tiempo debimos haber ganado.



Actitud. No fue de actitud. Tuvo que ver con estar un poco erráticos. La última parte del primer tiempo ya jugábamos bien y lo llevamos a la segunda parte. El rival nos lastimó con contragolpes en el primer tiempo.



Cómo ve el equipo después de 10 fechas. Nosotros no hemos jugado 10 partidos, sino ocho. Obviamente queremos tener una racha de partidos ganados. Esta cancha es difícil y yo, honestamente estoy tranquilo con la entrega del equipo y cómo quieren salir adelante. Indudablemente que tenemos que sumar de a tres. Tenemos que buscar esa racha de tres o cuatro partidos seguidos ganándolos. Así será más fácil. Me deja tranquilidad la actitud de los jugadores. Estoy muy confiado de que vamos a llegar fuertes, que vamos a clasificar.



