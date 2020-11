La nueva excusa del DT del América para justificar otra derrota

América de Cali acumuló su tercera derrota de manera seguida en su casa. En esta oportunidad fue contra Nacional (1-2) en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga. Una vez más, su técnico, Juan Cruz Real, culpó a temas externas lo que ya comienza a sonar como excusa para los hinchas.



Expulsión. No podíamos hacer una presión colectiva con un hombre menos. Un jugador más es mucha diferencia en estas instancias, pero hay que buscar ser sólidos.



Análisis. El equipo hasta el minuto 27 que recibe la expulsión, fue superior a Nacional. Después pasa algo que no puedo entender, el árbitro que pita hoy es el mismo de hace ocho días y esa vez también nos expulsó un jugador. Me sorprende que hay VAR y ni así. Mis jugadores son unos leones, el rival casi no nos pateó al arco y mientras estuvo 11 contra 11 vimos un América agresivo.



Críticas. Me duele estos de los arbitrajes, porque no perjudican a Juan Cruz, perjudican a una institución y estas cosas hacen que haya más desconfianza por todo lo que está pasando.



Equipo. El equipo se adaptó bien con esa ventaja que tenía el rival de tener un jugador más. Mis jugadores fueron inteligentes, fueron 70 minutos con un jugador menos y la llave aún sigue abierta, tengo mucha confianza en mis jugadores.



Lo que viene. No me gustan las injusticias, pero vamos a ir con todas las armas a Medellín