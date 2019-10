América se ilusiona con la final de la Copa Libertadores femenina

La pasión de las jugadoras del América de Cali colombiano devela un equipo motivado para enfrentar al favorito, el brasileño Corinthians, este viernes, y hacerse con su primera Copa Libertadores y continuar así con su buena racha.

"Hemos sido un equipo que se ha caracterizado por tener los pies sobre la tierra, no vamos más allá del partido que tenemos en frente", dijo el entrenador del

América, Andrés Usme, quien reconoce al Corinthians como "un candidato firme al título" del torneo que se disputa estos días en Ecuador.



Ganar es el sueño de Gisela Robledo, que con apenas 16 años, juega en la liga profesional para el conjunto escarlata, para ella el fútbol es una puerta mágica. "Yo cuando estoy con un balón siento una felicidad enorme, porque yo quiero cumplir mis sueños a través de este deporte y poder sacar a mi familia adelante, especialmente a mi mamá", dijo en una entrevista con Efe.



Originaria del pequeño poblado de Guacarí, en el Valle del Cauca, Colombia, Robledo recuerda que comenzó a jugar a los cinco años en las canchas del vecindario y que era la única niña que jugaba fútbol. Inicialmente, su madre no quería que practicara este deporte, por eso "cuando ella se iba a dormir yo me le iba", confesó la adolescente.



Hoy Robledo se ha ganado el apoyo incondicional de su familia y se su madre. Robledo tuvo que enfrentarse también a los comentarios de la gente que poco a poco fue aprendiendo a hacer de menos y recordó: "a mí me decían que parecía 'marimacho'".



Otra de las jugadoras es Farlyn Caicedo quien ve en el América un equipo muy unido. "Están las que molestan, las que le dan calma al equipo, la que es alegre", dijo con humor al recordar a sus compañeras. La mayoría de ellas juegan 'por la camiseta' ya que el fútbol no les provee un salario constante y muchas estudian o tienen un segundo trabajo y deben hacerse tiempo para los entrenamientos y pedir permisos para ausentarse de sus obligaciones.



Caicedo es consciente que mañana es un día decisivo, "el partido que viene es

de inteligencia, el que mejor juegue es el que va a ganar", sentenció refiriéndose al encuentro con Corinthians, que fue su verdugo en la fase de grupos y se impuso al

América 3-1.



EFE