Alerta en América por su técnico Juan Cruz Real

El técnico Juan Cruz Real asiste frecuentemente a las ruedas de prensa antes y después de los partidos de América de Cali. Por ello resultó extraño que no acudiera a la de este martes en el previo del juego del bicampeón colombiano contra Bucaramanga, en la que en cambio estuvieron Rafael Carrascal y Duván Vergara.



Al mediodía, una fuente fidedigna había reportado que vio al entrenador entrar a urgencias a una clínica de Sanitas, ante lo cual FUTBOLRED contactó al médico Germán Alberto Ochoa, quien le confirmó a este portal que el argentino presenta “un cuadro gastrointestinal, está bien. Es estudios y evaluaciones pertinentes”.



La cercanía del encuentro ante el conjunto ‘leopardo’ implicaría que no estuviera en el banquillo del Pascual Guerrero, pero el doctor Ochoa prefiera esperar el paso de las horas: “Vamos a ver la evaluación y a confirmar diagnóstico”.



De no ser dado de alta, la opción para reemplazarlo son sus asistentes: el argentino Leonardo Felicia y el santandereano Christian Duarte. Felicia viene trabajando con el plantel desde la temporada 2020 y Duarte llegó el 16 de enero pasado.



América de Cali solo ha jugado dos partidos en la presente Liga: empató 1-1 como local contra Águilas Doradas y cayó 2-1 con Junior como visitante. Además, tiene aplazado su juego de la primera fecha frente a Patriotas en Tunja.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali