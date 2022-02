La posibilidad de que América de Cali tenga su propio estadio, tal como su vecino, el Deportivo Cali, es una propuesta que tienen entusiasmados a los hinchas, que por ahora lo ven como un sueño lejano.

El pasado sábado, en reunión de socios minoritarios, el tema, del que antes ya había hablado el máximo accionista, Tulio Gómez, volvió a estar sobre la mesa.



“Hay un grupo que está interesado en hacer lo del estadio, pero nosotros lo vamos a analizar muy bien, ver costos, diseños y sobre todo su ubicación que es un aspecto muy importante“, comentó entonces el dirigente.

Tulio, además, explicó que esa es justamente la principal duda que existe sobre el proyecto, la ubicación, encontrar el terreno apropiado para semejante obra, y que sea favorable para el club y para los hinchas.



“En América estamos contentos con el Pascual Guerrero, está bien ubicado y allí puede llegar uno en cicla, carro, moto o a pie; por eso hay que ver dónde quedaría el estadio“, comentó.

El proyecto aterrizado

El posible estadio estaría ubicado al sur de la ciudad, para comodidad de todos. Sin embargo, Tulio Gómez, en entrevista con Caracol Radio, precisó detalles.



"La idea es buscar que esté en las afueras de la ciudad pero cerquita, digamos que en la frontera, en la salida para el sur, en la salida para Yumbo y que tenga buena movilidad, buen parqueadero y que no colapse la ciudad, con capacidad para 45 mil espectadores y unos 900 palcos. Es un estadio que puede valer cien millones de dólares”, dijo Tulio.



Agregó: "Hay un grupo inversor que esta semana charlé con ellos y quieren hacer un estadio multieventos, o sea no solo para fútbol sino para muchos eventos más.... “i América acepta un estadio de esos que no nos lo entreguen a medio terminar y que esté bien ubicado. Tiene que ser algo mejor que el Pascual. Obviamente tiene muchas ventajas tener un estadio propio, pero hay que mirarlo bien para no caer en errores”.



Así las cosas, la posibilidad se analizará con calma, pero sin descartarla. América quiere su estadio, pero saben que por ahora juegan en una excelente plaza como el Pascual Guerrero. Además. la afición está más interesada en que la inversión urgente se haga para conformar una mejor plantilla.





