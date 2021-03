Juan Cruz Real cree que el resultado fue corto para el América

Para América de Cali era fundamental conseguir el triunfo en el partido aplazado de la primera fecha de la Liga I-2021 este miércoles frente a Patriotas en Tunja, y lo consiguió con una bonita jugada individual de Yesus Cabrera, aunque en el trámite del juego los ‘diablos’ desperdiciaron otras opciones claras.

Así lo manifestó el técnico Juan Cruz Real en la rueda de prensa posterior al compromiso: “La verdad es que los muchachos hicieron un gran partido, mérito de ellos totalmente la predisposición que tuvieron, el convencimiento que están teniendo, no es fácil venir a Tunja, ya lo hemos dicho, es una cancha muy difícil, que no está apta para jugar profesionalmente, ofrezco disculpas por ser reiterativo con esto, pero es la realidad. Gracias a Dios no tuvimos ningún jugador lastimado, y era un triunfo que necesitábamos, los muchachos entendieron muy bien el plan de juego, el primer tiempo creo que tuvimos el 60% de posesión de juego, el segundo un poco menos porque es lógico el desgaste que se hizo en altura. Creo que el resultado se quedó corto, que teníamos que haber hecho algún gol más durante todo el trámite, una felicitación muy grande a mis jugadores por el esfuerzo que hicieron hoy”.



Sobre si más allá del resultado siente que el equipo respondió a la expectativa que se tenía en la parte futbolística, afirmó que “como lo dijo Joel, nosotros en los partidos anteriores por ahí tuvimos algunos primeros tiempos que no fueron buenos, en los que después habíamos mejorado en los segundos tiempos, había partidos que sobre todo de lo local merecimos más, porque analizamos, vemos todos los partidos y sabemos lo que pasa, y creo que hoy el equipo fue muy sólido, creo que jugó muy serio, que por momentos no parecía que estaba jugando en altura, esto es importante hacerlo notar que los muchachos lo hicieron, por supuesto que se llenaron las expectativas y tenemos que pensar en lo que viene, esto era muy importante, ganarlo acá en una cancha muy difícil, pero los muchachos realmente estuvieron a la altura y ahora hay que pensar en lo que sigue”.



Acerca del juego colectivo mostrado por su plantel, el entrenador argentino respondió que “el equipo jugó un partido completo bien, me parece que a lo último cuando ellos se jugaron todo, mis jugadores entendieron que era el momento de terminar defendiendo, porque ya habíamos varias situaciones y no habíamos podido finalizar. El resultado fue corto, hoy tendríamos que haber ido con dos o tres goles de diferencia”.



Entre tanto, el arquero venezolano Joel Graterol señaló que “ganar siempre es importante para nosotros, anímicamente es una victoria, que es a lo que uno sale a competir, ganar te genera satisfacción, gozo, y eso es lo que tenemos hoy, más cuando lo veníamos buscando desde que iniciamos el torneo, a criterio mío no habíamos hecho malos partidos, a excepción de algunos primeros tiempos, hoy se hizo un buen trabajo, se sufrió al final, pero creo que fue bien merecida la victoria, hicimos un buen trabajo con la mentalidad de sumar más allá de la necesidad que teníamos, porque trabajamos y competimos para tener tres puntos siempre, de local y de visitante, esperemos que en el nombre de Dios sea nuestro trampolín anímicamente, nos genere más confianza para finalizar los partidos de esta manera, fue un trabajo de todos los muchachos, de todo el equipo, y juntos obtuvimos tres puntos importantes”.



América quedó por ahora a 4 puntos del octavo lugar, que ocupa parcialmente el Medellín, y el domingo 7 de marzo (3:30 p.m.) tendrá que seguir con racha positiva cuando reciba al Pereira en el Pascual Guerrero.



