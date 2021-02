América de Cali: asistente técnico destacó la intensidad del equipo

América de Cali y Santa Fe empataron 0-0 este jueves en el Pascual Guerrero, en un partido movido en el que los arqueros, Joel Graterol y Leandro Castellanos, cumplieron actuaciones destacadas.

En el banquillo del cuadro escarlata estuvo el argentino Leonardo Felicia, reemplazando al técnico Juan Cruz Real, y en rueda de prensa dejó claro que al campeón colombiano le faltó definir las opciones que generó en la zaga ‘cardenal’.



(Lea también: Este es el problema médico que frustró el paso de Andrés Román a Boca)



Sobre el desarrollo del encuentro, señaló que “más allá de lo que faltó siento que jugamos un buen partido, evidentemente faltaron cosas, un partido parejo, pero me quedo conforme con el rendimiento de los jugadores, la intensidad, habíamos hablado que era un partido en el que había que correr, ser intensos, este es un rival que juega muy bien, maneja mucho la posesión de la pelota, nuestros jugadores hicieron un esfuerzo muy grande, la verdad que uno se queda conforme, por supuesto que la intención de ganar en nuestra cancha, pero lo analizaremos en la semana de a poco, veo al equipo bien y estamos en un buen camino, de a poco vamos a ir mejorando y vamos a agarrar ese nivel con que terminamos a final de año”.



En cuanto a si quizás con la salida de Yesus el equipo perdió fuerza en el mediocampo y lo que buscaba con el ingreso de Guillermo Murillo, afirmó que “sentimos en ese momento que Yesus había hecho un desgaste grande desde lo físico, la cancha estaba pesada, con Murillo buscamos desequilibrio, es un jugador muy rápido, que es bueno en el uno contra uno, pensamos que con el ingreso de él íbamos a encontrar desborde y situaciones en el uno contra uno por banda, de hecho pasaron, fue salir a buscar esa puerta que no podíamos abrir, no fue por un bajo rendimiento de Yesus, sino que cuando uno no puede entrar por un lado tiene que hacerlo por otro, en un momento fue Cambindo, en otro Murillo, le estuvimos buscando la vuelta, tuvimos dos situaciones de gol claras, una por tiempo, y no las pudimos concretar, pero uno está tranquilo con el rendimiento, creo que tenemos cosas por mejorar para ganar, pero uno está tranquilo por lo que va dando el equipo y cómo va creciendo de a poco”.



(Además: El 'Pibe' Valderrama, con algunas dudas sobre James Rodríguez)



De igual forma, se refirió a lo que buscaba con las variantes y a la salida de ‘Adriancho’: “el cambio de Adrián lo pidió él, sintió una molestia, en el entretiempo nos dijo que le dolía y estaba para jugar 10 minutos, de hecho él nos pidió eso en el mismo partido, ese cambio fue obligado, el cambio de Carrascal lo pusimos para que generara juego, además Moreno estaba con amarilla, había hecho una falta a Arboleda y era muy peligroso, a su vez ‘Santi’ estaba cansado, habían hecho un esfuerzo los hombres que jugaban por fuera, porque ellos son laterales que atacan mucho, lo pusimos a ratos para poder encontrarlo entre líneas, que nos diera juego. Básicamente eso fue lo que se buscó”.



Referente al dominio que ejerció Santa Fe en el periodo complementario, Felicia dijo que “en el segundo tiempo perdimos la tenencia de la pelota, no lo considero por las variantes, una fue obligada, pero no hay que recalcar en una inferioridad o en un cambio, en la generalidad perdimos fluidez, el primer pase nuestro ya no fue tan limpio, la presión ya no fue tan intensa y el rival nunca nos generó peligro, nunca nos generó situaciones de gol, si ves el segundo tiempo por lo menos yo no recuerdo situación de gol de Santa Fe, nosotros tuvimos la de ‘Santi’ clara, fue un partido muy parejo, pero no me parece que los cambios hayan tenido incidencia en este tema, simplemente un partido muy parejo, se agarró a llover fuerte y estaba difícil la tenencia, se hizo de mucha batalla, de mucha falta, y era un partido en el que iba a haber pocas situaciones de gol, lamentablemente las que tuvimos no las pudimos concretar”.



(En otras noticias: Millonarios volvió a ganar y sigue en el lote de punta)



Por su parte, el volante chileno Rodrigo Ureña sostuvo que “un partido bastante trabado, la verdad que ellos jugaron muy bien y sentó que de nuestra parte jugamos un gran partido, tuvimos las ocasiones suficientes para habernos quedado con los tres puntos, lamentablemente no pudimos concretar las ocasiones que tuvimos, pero siento que hicimos un partido muy ordenado, muy táctico y nos vimos muy bien”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces

Más noticias de Deportes

- Andrés Román y su infortunio en la transferencia a Boca Juniors



- Andrés Román: el mensaje de aliento de Alberto Gamero



- James Rodríguez: el golazo que fue elegido como el mejor del mes